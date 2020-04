KORONAVÍRUS Musíme jesť na posteli! Austrálčanke sa nepáči karanténa v luxusnom hoteli

SYDNEY – Sťažnosti austrálskej mamy dvoch detí mnohých vytočili do vývrtky. Žena totiž prirovnala karanténu v štvorhviezdičkovom hoteli k väzeniu s neľudským zaobchádzaním. Nepáči sa jej ani, že jej rodina musí jesť na posteli.

„Zaobchádzajú s nami ako so zvieratami,“ zúri Aimee Robertsová po návrate do Sydney. V 4-hviezdičkovom hoteli musí so svojím partnerom Jamiem Cullinanom a dvomi synmi prečkať povinnú 14-dňovú karanténu.

Britský denník pripomína, že ide o hotel Park Royal, v ktorom noc zvyčajne stojí v prepočte 230 eur. Robertsovej rodina má však pobyt v luxusnom hoteli zdarma, rovnako aj stravu.

Aimee kritizuje najmä spôsob donášky jedla predo dvere i menu, ktoré jej dvojročnému synovi vraj vôbec nechutí. V izbe navyše nemajú stôl, a preto musia jesť na posteli.

Ľudia ju majú za nevďačnú, no Austrálčanka zdôrazňuje, že iba žiada lepší prístup k jedlu a základným potrebám pre svojich synov. Pobyt svojej rodiny v hotelovej izbe označila ako hrozný a prirovnala ho k väzeniu. Vraj s nimi zaobchádzajú neľudsky. „Rozumiem, že je potrebné prijať preventívne opatrenia, ale je to nehumánne,“ uviedla.

Aimee ale nie je jediná, ktorá sa sťažuje. Aj ostatní, ktorí skončili v nútenej karanténe v hoteli Park Royal, sa sťažujú na jedlo, ktoré je podľa ich opisu nechutné a studené, pričom niektorí ho prirovnali k psiemu žrádlu.