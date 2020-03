KORONAVÍRUS Nemecko eviduje desiatky tisíc nakazených, Jena zavedie povinné rúška

Najviac zasiahnutou spolkovou krajinou je naďalej Bavorsko (14.810 nakazených a 162 obetí). Nasledujú najľudnatejšie Severné Porýnie-Vestfálsko (13.225 nakazených, 117 obetí) a Bádensko-Württembersko (12.334 nakazených, 165 obetí).

Mesto Jena v spolkovej krajine Durínsko je prvým nemeckým veľkomestom, ktoré od budúceho týždňa zavedie povinnosť nosenia rúšok v obchodoch, v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy a v úradoch. Mesto o tom informovalo na svojej webovej stránke, píše denník Die Welt.

"Okrem rúšok smú občania na svoju ochranu používať aj šatky či šály. Tie však musia zakrývať nos aj ústa," uvádza sa v ozname. "K iným ľuďom sa približujte s ochranou zakrývajúcou ústa a nos, aby ste tak zastavili šírenie vírusu," vyzvalo mesto svojich obyvateľov. V Jene majú doposiaľ 119 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Mesto chce rúška distribuovať ošetrovateľom, lekárom či pre vodičov hromadnej dopravy.

Bavorský premiér Markus Söder v utorok vyzval na "núdzovú produkciu" respirátorov štátom. "Čo súrne potrebujeme, sú respirátory, a síce vysoko kvalitné respirátory pre všetok personál nemocníc a ordinácie lekárov," povedal Söder v spravodajskej relácii Morgenmagazin televízie ARD. "Dôležité je, aby sa konečne spustila štátna núdzová výroba," vyhlásil.

Šéf RKI vyzval ľudí, aby dodržiavali opatrenia

Riaditeľ nemeckého Inštitútu Roberta Kocha Lothar Wieler v súvislosti s novým koronavírusom na utorňajšej tlačovej konferencii varoval obyvateľstvo pred ľahkomyseľnosťou a vyzval ho na dodržiavanie zavedených opatrení. Informovali o tom nemecké médiá. "Chcel by som všetkých ľudí poprosiť, aby túto chorobu brali vážne a dodržiavali povinný odstup," povedal Wieler, ktorého cituje stránka týždenníka Die Zeit. Odvolával sa pritom na prieskum, podľa ktorého len 41 percent Nemcov považuje ochorenie COVID-19 za nebezpečné.

"Deväťdesiatdeväť percent (ľudí) vie, že musia zostať doma, no len 77 percent tak aj koná," povedal Wieler. Kritizoval skutočnosť, že nie všetci, ktorí majú príznaky ochorenia COVID-19, zostávajú v domácej karanténe. Až 89 percent z nich vie, že by toto opatrenie bolo zmysluplné, avšak len 63 percent by ho aj dodržalo. "Kto je chorý a ide do práce, zvyšuje riziko, že nakazí iných," dodal šéf RKI. Podľa neho opatrenia o obmedzení vychádzania nedodržiavajú ani starší ľudia, ktorí v mnohých prípadoch opatrujú svoje vnúčatá.

Zdroj: Getty Images

Wieler ďalej zdôraznil, že strategické opatrenia v boji proti koronavírusu majú naďalej prioritu. Ide o zamedzenie šírenia vírusu, ochranu najviac ohrozených osôb a zvýšenie kapacít nemocníc. Pandémia pokračuje a bude trvať ešte niekoľko týždňov a mesiacov, povedal šéf RKI v Berlíne. Wieler spresnil, že väčšina obetí sú osoby nad 70 rokov. Menej než 62 rokov malo 31 ľudí, ktorí tomuto ochoreniu podľahli. Najmladšia spomedzi doterajších 583 obetí mala 28 rokov, táto žena však trpela aj inými ochoreniami.

Smrtnosť, teda ukazovateľ, udávajúci podiel obetí zo všetkých infikovaných koronavírusom, dosahuje v Nemecku momentálne 0,8 percenta, no postupne narastá. Wieler uviedol, že čo sa týka spomalenia rastu v počte nových prípadov, dá sa hovoriť o "odôvodnenom optimizme". Šéf RKI očakáva do veľkonočných sviatkov budú k dispozícii "hmatateľné čísla", čo umožní stanoviť aktuálny trend pandémie. Minulý týždeň v Nemecku na koronavírus otestovali 350.000 osôb.