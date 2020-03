KORONAVÍRUS Taliansko zápasí s neviditeľným súperom: Vláda predĺžila mimoriadne opatrenia

RÍM - Talianska vláda predĺžila mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom vrátane zákazu vychádzania až do Veľkej noci. Počet potvrdených prípadov nákazy v krajine sa medzičasom vyšplhal na 101 739, ochoreniu COVID-19 podľahlo 11 591 osôb, čo je najviac na svete.

V pondelok asociácia talianskych lekárov informovala o 11 ďalších úmrtiach vo vlastných radoch. Počet obetí na strane lekárov tak stúpol už na 61. Taliansko očakáva, že aktuálna kríza tam bude vrcholiť už o niečo vyše týždňa.

Zákaz vychádzania, ktorý mal platiť do piatka, vláda predĺžila najmenej do 12. apríla, čo je Veľkonočná nedeľa. V krajine platia prísne pravidlá už tri týždne, pričom zavretá je väčšina obchodov, barov či reštaurácií. Svoj dom či byt môžu obyvatelia opustiť len v prípade, ak je to úplne nevyhnutné.