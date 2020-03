KORONAVÍRUS mení Maďarsko na totalitu: Schválili kontroverzný zákon, novinárov môžu posielať do basy!

Maďarský parlament dnes hlasmi 137 poslancov proti 53 potvrdil zákon, ktorý dáva kabinetu premiéra Viktora Orbána mimoriadne právomoci. Nutnosť prijatia opatrení, ktoré kontroverzné normatívny akt obsahuje, vláda zdôvodňuje nutnosťou operatívne čeliť práve terajšej pandémii spojenú s koronavírusom.

Zdroj: SITA/Zsolt Czegledi/MTI via AP

Kritici už od zverejnenia návrhu poukazovali na nebezpečenstvo časovej neobmedzenosti mimoriadnych právomocí. Zneužiteľná je podľa nich tiež možnosť uväzniť novinárov až na päť rokov za údajné zámerné šírenie nepravdivých alebo poplašných správ o koronavíruse.

Nepohodlní novinári

Orbánova vláda je dlhodobo kritizovaná za potláčanie kritiky a plurality a zákon by mohol poskytnúť priestor pre umlčanie nepohodlných novinárov. Európska komisia už minulý týždeň oznámila, že bude vývoj monitorovať a znepokojenie nad maďarskými plánmi dal najavo aj výbor pre občianske slobody Európskeho parlamentu.

Zdroj: SITA/Zoltan Mathe/MTI via AP

Časovo neohraničený stav

"Nemôžete dať vláde úplne neobmedzený mandát," upozornila napríklad podľa denníka The Guardian spolupredsedníčka maďarského helsinského výboru Márta Pardaviová. "Zákon by vytvoril časovo neohraničený a nekontrolovateľný núdzový stav a poskytol vláde Viktora Orbána priestor pre obmedzovanie ľudských práv," povedal David Vig z organizácie Amnesty International denníku The Guardian.

Americký miliardár a filantrop maďarsko-židovského pôvodu George Soros dnes oznámil, že jeho Open Society Foundations (OSF) venuje milión eur na boj s koronavírusom v Maďarsku, informovala agentúra Reuters.