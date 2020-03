Expert WHO varuje: Musíme izolovať všetkých týchto ľudí, inak sa vírus bude znovu rýchlo šíriť!

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP

LONDÝN - Vládam k úspešnému boju proti koronavírusu nestačí len poslať obyvateľov svojich krajín do preventívnej karantény. Obmedzenie pohybu musí sprevádzať aj dôsledné testovanie všetkých potenciálnych nakazených a ďalšie zdravotnícke opatrenia. Vyplýva to z rozhovoru popredného experta Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Mika Ryana vo vysielaní televízie BBC.