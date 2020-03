KORONAVÍRUS Hazarduje so životmi Američanov? Trump opäť otočil: Karanténa nie je nevyhnutná

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že vyhlásenie karantény v štátoch New York, New Jersey a Connecticut "nebude nevyhnutné", informovala na svojej webovej stránke stanica BBC.

Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb v týchto oblastiach vydali výstrahy v oblasti cestovania. Obyvatelia majú v období najbližších dvoch týždňov obmedziť cestovanie len na nevyhnutné prípady.



Prezident ešte v sobotu uviedol, že uvažuje o vyhlásení "karantény" v celom štáte New York a v priľahlých oblastiach, aby tamojší obyvatelia nešírili nový koronavírus do ostatných častí USA. V štáte New York zaznamenali už 965 úmrtí a viac ako 52,000 prípadov nákazy.

Expert na infekčné ochorenia Anthony Fauci povedal, že v Spojených štátoch môže na následky pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 zomrieť viac ako 100.000 ľudí. Informovala o tom agentúra AP. Americká vláda sa snaží opatreniam ktoré boli zavedené v snahe spomaliť šírenie vírusu, zmierniť v tých oblastiach krajiny, ktoré nie sú nákazou vážne zasiahnuté.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Fauci, ktorý je riaditeľom Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby, podľa svojich slov takéto zmiernenie opatrení podporí len v tom prípade, že sa bude vykonávať viac testov s cieľom kontrolovať tieto oblasti. V Spojených štátoch je nakazených približne 125.000 ľudí a viac ako 2200 ochoreniu COVID-19 podľahlo.

Prezident Trump sa usiloval dosiahnuť znovuotvorenie amerického hospodárstva v období do Veľkej noci (12. apríla). Experti z oblasti zdravotníctva však varujú, že v tých mestských oblastiach, ktoré sú vážne zasiahnuté nákazou, je na podniknutie takýchto krokov ešte príliš skoro.