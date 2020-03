KORONAVÍRUS Francúzsko oznámilo ďalších 292 úmrtí, úrady očakávajú prudký nárast počtu obetí

Tá do každodennej bilancie zatiaľ započítava len údaje z nemocníc. Úrady ale sľubujú, že od budúceho týždňa budú schopné do celkových počtov zahrnúť aj čísla z domovov dôchodcov. To pravdepodobne povedie k prudkému zvýšeniu počtu zaznamenaných úmrtí. Celkový počet potvrdených prípadov infekcie dosiahol 40.174. O deň skôr predstavoval počet úmrtí 2314 a počet potvrdených prípadov 37.575.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Dnes sa v krajine odohrala evakuácie viac ako troch desiatok pacientov z preťažených nemocníc z východnej časti Francúzska na juhozápad krajiny alebo do Nemecka. Pomáhali pri nej vrtuľníky francúzskej armády, nemeckej vojenskej lietadlo aj pre potreby zdravotníkov upravený rýchlovlak TGV.

Choroba COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus, si v noci na dnes podľa agentúry AFP vyžiadala prvú obeť z radov francúzskej politiky. Zomrel Patrick Devedjian, ktorý býval ministrom počas úradovania Jacquesa Chiraca a Nicolasa Sarkozyho.