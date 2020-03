KORONAVÍRUS Spojené štáty prekonali Čínu: Už evidujú najviac nakazených na svete

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Mic Smith, Courtland Wells/The Vicksburg Post

WASHINGTON - V Spojených štátoch aktuálne evidujú najviac prípadov nákazy novým koronavírusom na svete. USA tak v počte infikovaných predstihli už aj Čínu a Taliansko. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré vo štvrtok neskoro večer zverejnili Univerzita Johnsa Hopkinsa aj denník The New York Times, informuje agentúra AFP.