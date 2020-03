KORONAVÍRUS Rakúsky pilot vzal veci do svojich rúk: Odkaz celému svetu, pozrite, čo napísal na oblohu

Pilot nechal na radare odkaz pre všetkých

Zdroj: Gettyimages.com, flightradar24.com

VIEDEŇ - Tak toto sa naozaj nevidí každý deň. Pri súčasnej pandémii, ktorá v súvislosti s koronavírusom postihla takmer celú zem, sa činia aj niektorí ľudia, od ktorých by ste to vo výkone ich práce čakali najmenej. Svoje by o tom vedel rozprávať aj istý rakúsky pilot, ktorý na radare napísal jasný odkaz pre celý svet.