KORONAVÍRUS Šéf rozpočtovej rady o ekonomickej situácii: Bude to horšie, ako sme čakali

Šramko sa vyjadril k aktuálnej situácii pre Finweb Hospodárskych novín. Šéf rozpočtovej rady už totiž skôr vydal možné "budúce čísla", ktoré rátali aj s dopadom koronavírusu na ekonomický stav, no situácia sa ešte viac zmenila.

Čísla budú horšie

"Vieme povedať to, že čísla budú ďaleko horšie ako tie, ktoré sme vydali minulý týždeň. Dali sme tam síce odstavec o dopade koronavírusu, ale tie čísla sa kalkulovali najmä na základe toho, že pani prezidentka podpísala 13. dôchodok, takže sme obnovili deficit o vplyv tohto dôchodku," hovorí Šramko s tým, že dopočítali aj nimi očakávaný výsledok za rok 2019.

"Pred dvomi dňami sme urobili hrubý odhad, ako by sa mohla vyvíjať makroekonomická situácia s tým, že sme povedali, že s veľkou pravdepodobnosťou by sa Slovensko mohlo dostať do recesie," pokračuje Šramko. Ten zároveň hovorí, že tieto údaje sa budú aktualizovať pravidelne každý deň. "Budú sa ale, žiaľbohu, zhoršovať," dodal bývalý guvernér NBS a povedal, že odhady sa robia s veľkou mierou neistoty, pretože nevedia, ako sa bude situácia s koronavírusom vyvíjať.

Vyrovnaný rozpočet už viac nebude prioritou

Šéf rady tiež pripomína, že takýto ekonomický šok na trhoch čakal len málokto a to bude mať za následok aj to, že sa zmenia určité priority. Podľa neho sa určite otvorí téma toho, aby sa dočasne nerešpektovali určité hranice ekonomických dopadov na krajiny. "Táto debata sa určite otvorí. V takomto období nemôže mať prioritu nejaký vyrovnaný rozpočet, ale predovšetkým akcie vlády a centrálnych bánk, ktoré sa budú snažiť zastabilizovať ekonomiku," očakáva Šramko.

Podľa neho bude mať táto situácia dopad aj na uvoľňovanie dlhov. "Určite z hľadiska deficitov tento rok bude treba uvoľniť. Ak to bude mať dopad na dlh, tam platia iné pravidlá. Ale keďže deficit bude mať dopad aj na samotný dlh, bude treba urobiť aj niečo s dlhovými pravidlami. Komisia by mala brať v jednotlivých krajinách do úvahy aj tento dopad," myslí si predseda rady.

Dlh sa znižoval pomaly, čo je škoda

Šramko si tiež myslí, že verejný dlh sa mohol počas "dobrý časov" po minulé 2 roky znižovať rýchlejšie, ako sa to dialo reálne. "Dlh sa znižoval, aj keď nie v takom tempe, v akom sa mohol. Je to škoda, lebo fiškálny priestor, ktorý sme si vytvorili na krízu, je menší. Teraz hrozí, že ten dlh môže začať rásť do vyšších hodnôt," hovorí o vývoji situácie Šramko. Ten si tiež myslí, že zastropovanie dôchodkového veku či 13. dôchodok nepomôžu aktuálnej situácii. Podľa neho boli niektoré tieto zákony prijaté bez odbornej diskusie.