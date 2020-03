KORONAVÍRUS Prehovorili z karantény! VIDEO Vysokoškoláčky sa nakazili v Prahe, šokujúci postup lekárky

Jedna zo študentiek sa s najväčšou pravdepodobnosťou infikovala v pražskej MHD alebo obchode. Z Česka totiž nevytiahla päty, odborníci ju tak považovali za nerizikovú.

Čítajte aj: KORONAVÍRUS Vynikajúca správa z Česka! Tamojšia firma spúšťa predaj novovyvinutých rúšok

Minulý týždeň ju však súžili horúčky, bolesti hlavy, kašeľ a celkovo sa necítila dobre. Keď zavolala svojej praktickej lekárke, odvolala ju na linku 112. Tam dievčine povedali, že pokiaľ sa nedusí a nejde jej o život, nech sa obráti na hygienickú stanicu. Kým sa tam dovolala, uplynulo takmer päť hodín.

Hygienikom opísala síce svoje príznaky, tí ale za smerodajnú informáciu považovali, že nenavštívila žiadnu z rizikových oblastí. Študentka dostala len odporučenie, aby sa skontaktovala so svojou praktickou doktorkou. Tak sa i stalo - lekárka vyzvala pacientku, nech sa u nej zastaví.

Dievčina sa k doktorke vybrala s rúškom na tvári. Ako opísala, po vyšetrení jej lekárka oznámila, že má chrípku, a tú musí vyležať.

Zdravotný stav študentky sa však nezlepšoval, práve naopak. V sobotu jej bolo tak zle, že sa rozhodla vyhľadať pohotovosť. Do FN v Motole ju metrom odprevadila spolubývajúca. Chorá študentka si však po vyšetrení vypočula kritiku. Lekárka jej povedala, že sa asi nakazila koronavírusom a do karantény bude musieť ísť aj ona. Potom dievča podrobila testom a poslala ho domov.

Správu ako zo zlého sna si Češka vypočula nasledujúci deň. Lekár jej zavolal s tým, že test na koronavírus bol pozitívny. Doktor odporučil pacientke užívať paralen a zachovať pokoj. Krátko po tom sa študentke ozvala hygiena, ktorej nahlásila všetkých ľudí, s ktorými prišla do kontaktu.

O deň neskôr sa príznaky nákazy prejavili aj u spolubývajúcej Petry. Tá bola tiež nahlásená do zoznamu kontaktov, ktoré prišli do styku s infikovanou osobou. Petra však na testy čakala týždeň, a to kvôli kapacitám zdravotníctva.

Príbeh nakazených dievčat je jasnou ukážkou toho, že pokiaľ sa testy na ochorenie Covid-19 nebudú robiť včas, vírus sa nezastaví. Samotná študentka priznala, že v krátkom čase mohla nakaziť veľké množstvo ľudí, tiež zdravotníkov, ktorí kvôli nej museli ostať v izolácii.

Zo slov Češiek tiež vplýva, že u každej malo ochorenie iný priebeh. Kým u prvej na seba koronavírus upozornil vysokou teplotou, následne sa pridal kašeľ a veľké bolesti hlavy, u druhej sa spočiatku objavilo škriabanie v krku i prieduškách, plus ťažkosti s dýchaním. Horúčky a bolesti končatín sa pridružili až ďalší deň.

Študentky teraz apelujú na ostatných, aby v žiadnom prípade nepodceňovali prevenciu, aby nosili rúška a aby nezabúdali ani na gumené rukavice, lebo k infikovaniu stačí naozaj veľmi málo.