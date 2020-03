KORONAVÍRUS Spoveď zničenej lekárky! Už naozaj nemôžeme, priznáva zúfalá zdravotníčka

"Nespíme, nejeme, na toálete som nebola ani nepamätám. Telefón zvoní prakticky nepretržite," píše prvé riadky zničená lekárka, ktorá popisuje situáciu v pražskej nemocnici. Ako zdravotníčka si je pritom naplno vedomá, že sa upísala neľahkej práci, no aj toto je na ňu priveľa. "Áno, ako lekári sme sa upísali náročnej práci, vedeli sme do čoho ideme. Ale toto je iné. Toto je šprint aj maratón v jednom - je to hrozne intenzívny záprah, ale zároveň to trvá dlho a koniec je zatiaľ v nedohľadne," píše lekárka s kruhami pod začervenanými očami.

Zdroj: Facebook/Pavla Kovaříková

Na oddeleniach sú pacienti, ktorí by mali zostať doma

Pavla je navyše nešťastná z toho, že do nemocnice prichádzajú ľudia s ľahkými alebo žiadnými symptómami. "Aj cez nekonečné opakovanie rôznými médiami, aby asymptomatickí pacienti nechodili na výtery, je ich tu stále odhadom asi miliarda. Takže ešte raz - pokiaľ nemáte žiadne alebo len ľahké príznaky, zostaňte doma, pite dostatok tekutin, pri teplote si berte Paralen a vyležte sa z toho," dôrazne prosí zamestnankyňa nemocnice.

Ľudia klamú sanitárom a kradnú rúšky

Lekárka Pavla je tiež nešťastná z toho, že niektorí ľudia klamú sanitárom pri svojich symptómoch. "Po prvé - my ani cez spánkový deficit nie sme úplne hlúpi a rozoznáme, či je niekomu zle, alebo nie a dosť ma uráža, keď zo mňa niekto robí debila a hrá len divadlo. A po druhé plytvajú naším časom a energiou (a zdravotníckym materiálom, pretože aj to je komodita, ktorú musíme brať do úvahy), ktorú by sme mohli využiť pre niekoho, kto našu starostlivosť naozaj potrebuje. V zdrvotníctve síce už chvíľu pracujem, ale keď nam ľudia ukradli rúšky, tak to aj mňa prekvapilo," píše sklamaná lekárka.

Stres a krik do telefónu

Situáciu jej skutočne neuľahčujú ani samotní ľudia, ktorí na Pavlu mali dokonca osobne či telefonicky kričať. "Ja viem pochopiť, že je to pre vás stres, pre mńa tiež, ale krikom moju efektivitu práce skutočne nezvýšite. Iste, ste naštvaní na vládu, považujete ich opatrenia za príliš drsné/ nedostatočné/ zle komunikované, ja to beriem, ale uvedomte si, že tiež kričíte na chudáka, ktorý sa už neviem ako dlho nevyspal," uzavrela Pavla Kovářiková z pražskej nemocnice.

V Česku je momentálne novým koronavírusom nakazených viac ako 380 ľudí, pričom sa doteraz vyliečili traja.