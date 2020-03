Koronavírus ničí Taliansko: Čo rozhoduje o tom, či budú tisícky pacientov žiť alebo zomrú?

Počet úmrtí na koronavírus sa v nedeľu 15. 3. zvýšil o neuveriteľných 368. Celkový počet obetí v Taliansku tak vyskočil na 1 809. Isté noviny v Lombardii museli pridať deväť strán, aby sa do nich zmestili všetky krátke smútočné oznámenia. Giovanni Locatelli, obyvateľ Bergama zverejnil na Twitteri video, na ktorom porovnáva vydanie týchto novín z 9. februára a z 13. marca.

Talianske úrady potvrdili, že celkovo je infikovaných 24 747 ľudí. Patologické oddelenie miestnej nemocnice je plné a telá zomretých teraz vozia do kostolov. Obete koronavírusu pochovávajú každú polhodinu. Karanténa celého národa a zablokovanie hraníc, ktoré zaviedol premiér Giuseppe Conte začiatkom tohto mesiaca, sa predlžuje o ďalší týždeň. 9. februára malo Taliansko iba tri potvrdené prípady ochorenia na koronavírus. 13. marca stúpol celkový počet ochorení na 17 600 vrátane 1 266 úmrtí. Tajný dokument, ktorý pripravil krízový štáb v Turíne, navrhuje, aby bol pacientom odopretý prístup k intenzívnej starostlivosti, ak majú vyše 80 rokov alebo sú v zlom zdravotnom stave, pretože počet lôžok jednoducho nestačí. Štáb vypracoval plán, ktorý určuje, ktorí pacienti budú liečení na jednotke intenzívnej starostlivosti a ktorí nie, ak nie sú k dispozícii dostatočné priestory. Podľa denníka The Telegraph tento plán uvádza, že obete koronavírusu budú mať prístup k intenzívnej liečbe „v naliehavých prípadoch“, ak budú mladšie ako 80 rokov alebo dosiahnu menej ako 5 bodov podľa indexu komorbidity Charlson. Tento index naznačuje, koľko ďalších zdravotných problémov má pacient, a pomáha určovať, ktorí ľudia sú na vírus citlivejší. Kapacita intenzívnej starostlivosti, ktorú vybudovalo oddelenie civilnej ochrany v regióne Piemont, je v Taliansku nedostatočná. Istý lekár povedal: „O tom, kto bude žiť a kto zomrie, sa rozhoduje podľa veku a zdravotných podmienok pacienta. Takto je to vo vojne.“

This is the actual situation in #Bergamo, #Italy: if you see/hear people talking about herd immunity, you can imagine towards which direction your country is heading; same with those saying it is like a normal flu.

[Thanks to @MattiaRoncalli for talling me this is from Bergamo]. pic.twitter.com/QMmlkCqO3u