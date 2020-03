Rumunská vláda je v karanténe: Prezident aj tak požiadal premiéra o zostavenie novej vlády

BUKUREŠŤ - Rumunský prezident Klaus Iohannis poveril v piatok zostavením vlády dočasného premiéra Ludovica Orbana. Nová vláda by sa mala hlasovaniu o dôvere v parlamente podrobiť už túto sobotu, uviedla agentúra Reuters.

Meno nového kandidáta na zostavenie vlády oznámil Iohannis po telefonických konzultáciách s lídrami parlamentných strán. "Naším cieľom je, aby parlament hlasoval v sobotu," uviedol Iohannis. Orban pritom v piatok dopoludnia oznámil, že on i celý jeho kabinet pôjdu do dobrovoľnej izolácie po tom, ako prišiel do kontaktu s jedným zo senátorov zo svojej strany, u ktorého sa neskôr potvrdila nákaza novým koronavírusom.

Rumunsko má nateraz 59 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. V snahe zastaviť alebo spomaliť jeho šírenie už v krajine zavreli školy, zakázali zhromaždenia viac ako sto ľudí a sprísnili hraničné kontroly, pripomína agentúra AFP.