KORONAVÍRUS Taliansky lekár to povedal trefne: VIDEO Keby jemu prikázali ostať doma, nemal by blbé otázky

„Mnoho ľudí ešte nepochopilo úroveň nebezpečenstva, v ktorom sa nachádza,“ začal Costa. „Uvedomujete si, že keď dostanete koronavírus, tak s veľkou pravdepodobnosťou čelíte riziku obmedzenia dýchania, napoja vás na respirátor, prestanete dýchať, a potom nastáva smrť? Uvedomujete si to?“ pýta sa doktor.

Tiež podľa neho treba mať na pamäti, že na COVID-19 sa umiera. „Na toto sa zomiera. Hrozí vám smrť. Ak tento vírus narazí na organizmus, ktorý sa mu páči, tak sa odtrhne z reťaze. Áno, je pravdou, že podaktorí ľudia mu dokážu systematicky odolať, ale sú aj takí, ktorí zomierajú. Takže stačilo s otázkami: môžem robiť toto alebo tamto? Nie!“ zdôraznil Costa.

Lekár vyzýva ľudí, aby prekročili prah dverí len ak je to nutné. „Môžete vychádzať len v nevyhnutných prípadoch. Čiže idete do práce, idete na nákup (potraviny), idete za vaším otcom, ktorý je chorý, aj keď žije v inom regióne. Keď nie, tak ostaňte doma,“ uviedol.

Doktor tvrdí, že ak by jemu niekto povedal, aby bol od zajtra na tri týždne alebo mesiac doma, tak to rešpektuje. „Viete, čo by som robil doma? Z postele by som išiel na gauč, z gauča na stoličku, zo stoličky na záchod. A potom budem robiť čo? Všetko znovu od začiatku. Záchod, stolička, stolička, posteľ, posteľ, gauč. Dobre? Nudím sa? Prečítam si knižku, robím si svoje koníčky. Zostáva sa doma mesiac a žiadne blbé otázky typu môžem ísť do parku? Je to nevyhnuté? Je nevyhnutné ísť na prechádzku k jazeru? Nie! Je nevyhnutné ísť do baru na čaj alebo na prechádzku do miestneho parku? Nie! Takže ako sa dá tento problém riešiť? Zostaňte vo vašich príbytkoch,“ vyzval lekár. „Neviem, ako by som vám to ešte mohol povedať. Zostaňte doma!“ dodal.

Preložil Ľuboš Hrica, Slovák žijúci v Taliansku.