KORONAVÍRUS Zarážajúce svedectvá troch Češiek: Nakazenú lekárku v nemocnici odmietli, v ďalšej čakala hodiny

Doktorka z Prahy nakazená vírusom sa domáhala testov

Lekárka sa rozhodla otestovať na koronavírus, keď sa jej prejavili príznaky nákazy. Zhoršenie zdravotného stavu začala pociťovať asi týždeň po návrate z Talianska. Navštívila oblasť, ktorá v tom čase ešte nehlásila infikovaných.

Žena najskôr volala na telefonické linky zriadené v súvislosti s novým koronavírusom. „Po mnohých pokusoch som skončila na čísle 112. Prisľúbená výjazdová sanitka mala prísť do troch dní, čo sa mi zdalo dlho. Zavolala som preto do laboratória nemocnice Motol, pretože patrí medzi tie akreditované, či by som sa mohla nechať otestovať. Okamžite ma, ešte po telefóne, odmietli,“ opísala svoju skúsenosť pre Český rozhlas lekárka, ktorá si želala ostať v anonymite. „Odmietli ma zrejme preto, že nie sú vybavení tak ako infekčná klinika. A zrejme preto, že je asi zhora daný jasný postup - sanitka a Bulovka (nemocnica v Prahe, pozn. red.). V krízovej situácii by som ale čakala, že v krátkej dobe vybavia i ďalšie nemocnice, aby bola dostupnosť testovania čo najširšia.“ Keď ešte príznaky nepociťovala, ordinovala na súkromnej klinike v Prahe.

Doktorku nakoniec vyšetrili vo FN Na Bulovce, kde ale niekoľko hodín čakala na chodbe. „Asi trojhodinové čakanie mi nevadilo. Lekári a sestry sa správali profesionálne, evidentne ale boli prepracovaní. Navyše sa zdalo, že im nikto nepomáha s vybavovaním telefonátov a administratívy,“ podotkla.

Žena na výsledok čakala 30 hodín. Test na koronavírus bol pozitívny. V súčasnosti je doktorka v domácej izolácii. V oddelenej karanténe sú aj jej muž a dve deti. Dosiaľ však nikoho z jej rodiny nepodrobili testom na Covid-19.

Lekárka prišla do kontaktu s viac než stovkou pacientov. Tých teraz z vlastnej iniciatívy kontaktuje, pričom uprednostňuje tých rizikových. Robí tak aj napriek tomu, že hygienici jej povedali, že takýto krok zatiaľ nie je potrebný.

Epidemiológ a zástupca ministra zdravotníctva Roman Prymula vo štvrtok priznal, že lekári a hygienici nepristupovali k rozsiahlejšiemu testovaniu, lebo v Česku doznievala chrípková epidémia.

Ste mladá, neboli ste v Taliansku, koronavírus to teda nie je

Markéta Š. z Prahy si tiež zažila svoje. Keď sa do Česka vrátila zo zahraničia, pociťovala príznaky spojené s nákazou koronavírusu. „Teplotu som nemala, ale mala som kašeľ a nádchu. Vyrazila som preto k lekárovi. Tam sa ma opýtali, či som bola v Taliansku alebo v Číne, čo som nebola. Na to mi odpovedali, že sa teda nič nedeje,“ priblížila Češka. „Hneď som im hovorila, že som ale bola v Brightone vo Veľkej Británii. Teda v meste, kde bol výskyt koronavírusu potvrdený. U lekára sa ale zaujímali iba o Taliansko. V podstate mi povedali, že som mladá, nie som ohrozená skupina, takže aj keby som bola nakazená, tak by to pre mňa bola len taká chrípka,“ opísala.

Markéta tak ostáva neotestovaná, hoci jej zdravotné problémy neprešli. „Trocha sa to zlepšilo, ale nepominulo to,“ podotkla a dodala, že prístup lekárov ju zarazil. „Neboli ste v Taliansku, nemáte teplotu, takže koronavírus to nie je. Dovidenia!“ Dievčina však koná zodpovedne. Ostáva pracovať z domu a zohnala si rúšku.

Bez príznakov vás nikto testovať nepríde

Márne čakala na test aj študentka Nikola. Tá v utorok zistila, že kamarát, s ktorým sa minulý týždeň stretla, mal pozitívny test na koronavírus. Dievčina sa preto obrátila na hygienikov.

„Večer sme sa s priateľom nikam nedovolali. Linky boli obsadené. Skúšali sme to asi dve hodiny,“ opísala. Hygienikom sa dovolala až na ďalší deň. „Vzali si naše údaje a povedali, nech zostaneme doma. Bez príznakov nás vraj nikto testovať nepríde,“ doložila.

Nikola je v dvojtýždňovej karanténe. „Najhoršie je, že nič neviem. Riešim to v práci, pretože som tam v utorok, ešte predtým, ako som sa dozvedela o kamarátovej nákaze, bola. Polovica ľudí je kvôli tomu teraz tiež doma a ja im nemám čo povedať.“

Hygienici podľa nej postupne kontaktovali ďalšie osoby, s ktorými nakazený kamarát prišiel do styku. Na zozname, ktorý mladík odovzdal úradom, pritom neboli len Česi, ale aj niekoľko Američanov, ktorým sa zatiaľ okrem Nikoly nikto neozval.