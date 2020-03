KORONAVÍRUS Srdcervúce VIDEO zdravotnej sestry: V jedno ráno videla umrieť sto ľudí, jej odkaz dojíma

Koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, vyčíňa i v Iráne. Svetom v týchto dňoch otriaslo video zdravotnej sestričky z Iránu, ktorá v slzách hovorí o tom, ako videla umrieť stovku ľudí.

Upozorňujeme, že video nie je vhodné pre slabé povahy!

"Please, for the love of God, don't come out of your homes... since this morning 100 people have died before my eyes," this nurse begs.



And we're supposed to believe the regime's official numbers of only 237 coronavirus deaths?#Iran#COVID2019 pic.twitter.com/hhFTVzCWkV