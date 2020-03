Súd v prípade lode smrti v Maďarsku: Kapitán odkázal, že sa necíti byť vinným

BUDAPEŠŤ - Ukrajinský kapitán výletnej lode Viking Sigyn Jurij C., ktorý je obvinený zo spôsobenia vlaňajšej tragickej zrážky osobných lodí na Dunaji, sa necíti byť vinným. Zaznelo to v stredu na budapeštianskom Súde hlavného mesta, kde sa začalo prípravné súdne pojednávanie v tejto kauze. Spravodajský server Infostart.hu uviedol, že kapitán odmietol vypovedať s odôvodnením, že na to zatiaľ nie je pripravený.

Na základe trestných činov obsiahnutých v obžalobe, z ktorých je Ukrajinec obvinený, mu hrozí kumulovaný trest odňatia slobody na 2-11 rokov. Prokuratúra VI. a VII. budapeštianskeho obvodu iniciovala deväťročný trest väzenia a takisto deväťročný zákaz riadenia plavidiel v prípade, ak by bol kapitán na prípravnom pojednávaní priznal vinu a ak by sa bol vzdal práva súdneho pojednávania. To sa však nestalo, píše Infostart.hu.

Utorňajšie pojednávanie pre hrozbu nákazy novým koronavírusom bolo premietané verejnosti a médiám mimo súdnej siene. V súvislosti s koronavírusom nepricestovali na súdny proces do Maďarska juhokórejskí pozostalí obetí a na prípravnom pojednávaní sa nezúčastnili ani kórejskí novinári. Obhajca 65-ročného Jurija C. na prípravnom konaní vytkol, že vyšetrovanie zrážky lodí nebolo podľa jeho názoru dostatočné - preto inicioval vypočutie niekoľkých desiatok svedkov, ktorí v čase havárie boli na palube lode Viking Sigyn. Medzi nimi by mali byť aj svedkovia, ktorí tvrdia, že kapitán nariadil záchranu ľudí, ktorí z vyhliadkovej lode padli do vody.

Viditeľnosť nebola taká zlá

Prokurátor pripomenul, že Viking Sigyn sa síce plavil po Dunaji za silného dažďa a za nočných podmienok pri hustej lodnej premávke, avšak vzhľadom na pouličné osvetlenie na oboch brehoch Dunaja bola viditeľnosť vyše jedného kilometra. Kapitán sa podľa prokurátora nesústredil patrične na riadenie plavidla, nedodržal bezpečnostnú vzdialenosť a nesignalizoval rádiom ani zvukovým znamením, že bude predbiehať inú loď.

Jurija C., obvineného prokuratúrou vlani koncom novembra, odvolací súd hlavného mesta 21. januára prepustil z vyšetrovacej väzby a nariadil trestný dohľad obvineného. Ukrajinský kapitán čelí trestu za to, že sa dopustil prečinu ohrozenia vodnej dopravy z nedbanlivosti s následkom hromadnej nehody, a za trestný čin 35-násobného neposkytnutia pomoci.

Vyhliadková loď Hableány sa v tragický večer 29. mája 2019 plavila s 33 Kórejčanmi a dvojčlennou posádkou na palube - z nich nehodu, ktorá sa stala medzi piliermi Margitinho mosta, prežili iba siedmi turisti. Z 28 obetí - vrátane dvojčlennej maďarskej posádky - dosiaľ stále nenašli 40-ročnú ženu, po ktorej mesiace intenzívne pátrali na viacerých úsekoch Dunaja. Prvé súdne pojednávanie vytýčil súd na 30. apríla a ďalšie na 28. mája, ktorý je dňom pred výročím tragickej havárie.