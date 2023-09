Ukrajinský kapitán je vinný z tragickej zrážky lodí s 28 obeťami: Rozhodol o tom maďarský súd

Na snímke ukrajinský kapitán výletnej lode Viking Sigyn Jurij C. (Zdroj: TASR/AP/Marton Monus/MTI)

BUDAPEŠŤ - Ukrajinský kapitán výletnej lode Viking Sigyn Jurij C. je vinný z ohrozenia vodnej dopravy s následkom hromadnej nehody, rozhodol v utorok Peštiansky ústredný krajský súd v kauze tragickej zrážky osobných lodí v Budapešti v roku 2019 s 28 obeťami na životoch. Podľa servera index.hu súd kapitánovi vymeral päť rokov odňatia slobody.

Prvostupňový súd Jurija C. usvedčil z ohrozenia vodnej dopravy z nedbanlivosti a okrem väzenského trestu mu zakázal aj na šesť rokov riadiť plavidlá. Oslobodil ho však spod obžaloby z trestného činu 35-násobného neposkytnutia pomoci. Obžalovaný v záverečnej reči povedal, že od tragédie nemôže v noci spať. So zosnulými a ich príbuznými podľa vlastných slov súcití a je mu nesmierne ľúto, že sa to všetko stalo za jeho účasti.

Archívne video: Najvyšší správny súd má za sebou 2 roky fungovania

Najvyšší správny súd má za sebou 2 roky fungovania (Zdroj: TASR/Jarolav Novák)

Pred vynesením rozsudku sudkyňa prečítala písomnú výpoveď kapitána lode Viking Sigyn, v ktorej Jurij C. uviedol, že vyhliadkovú loď nevidel a myslel si, že jeho plavidlo narazilo do naplaveného dreva. Keď sa dozvedel, že bola potopená malá osobná loď, zostal v šoku a sám požiadal o vystriedanie druhým dôstojníkom.

Ukrajinský kapitán je v domácom väzení už štvrtý rok. Vyhliadková loď Hableány sa plavila večer 29. mája 2019 s 33 Kórejčanmi a dvojčlennou posádkou na palube. Nehodu medzi piliermi Margitinho mosta prežili iba siedmi turisti. Z 28 obetí vrátane dvojčlennej maďarskej posádky sa stále nenašlo telo 40-ročnej ženy, a to ani po intenzívnom pátraní na viacerých úsekoch Dunaja.