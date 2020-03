Šéf bratislavskej župy Droba, ktorý ako prvý spustil boj s koronavírusom: Zlyháva diagnostika!

Koncom týždňa šéf Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba rozhodol, že na týždeň preruší vyučovanie na stredných školách, ktoré patria pod župu. Dôvodom bol šíriaci sa koronavírus. Na druhý deň ho nasledovala aj bratislavská samospráva. Reagoval podľa neho hlavný hygienik správne. Sú opatrenia dostatočné? Očakáva, že školy sa na celom Slovensku zavrú na dva týždne.

Aká je situácia v Bratislave a kraji v súvislosti so šírením koronavírusu?

Tým, že sme veľmi promptne prijali opatrenia a v tesnom závese nás nasledovali aj iné subjekty, základné opatrenie proti šíreniu boli urobené. Čo však na Slovensku pokrivkáva, je diagnostika. Obávam sa, že ľudia, ktorí majú príznaky, tak diagnostikovaní neboli. Mnohí ani nevedia, ako na to. Horšie je, že viacerí volajú na zelenú linku, na ktorú je ťažké sa dovolať. Tým pádom stratia záujem. A potom je tu ďalšia skupina ľudí, ktorí boli v krízových a rizikových oblastiach. Zabudnime na Kóreu, Irán a podobne. Stačí, že boli na severe Talianska. Mnohí z nich o tom proaktívne nehovoria a nezostali v karanténe, pohybujú sa medzi nami.

Na linku je skutočne problém sa dovolať, nechce aj váš úrad zriadiť podobnú linku?

Toto nie je kompetencia župy. Mám pocit, že sme na seba prevzali niektoré funkcie štátu, ktoré nám vôbec neprináležia. Mne ako županovi a mojim kolegom sa ťažko pozeralo, že sa nič nedeje. Začali sme konať. Napríklad na našej webovej stránke www.Bratislavskykraj.sk máme všetky informácie. A tiež odpovedáme ľuďom na sociálnych sieťach.

V pondelok ste na tlačovej besede s komunálnymi politikmi oznámili zatvorenie škôl na 5 pracovných dní. Stačí to?

To bola žiadosť na našich riaditeľov 54 stredných škôl, aby uplatnili 5 dňové riaditeľské voľno. Zo zákona my nemôžeme na dlhšie zatvárať školy. Vláda dnes oznámila, že zvažuje zatvorenie všetkých škôl po celom Slovensku na dva týždne. Toto rieši náš problém na najbližšie obdobie a uvidíme, čo bude ďalej.

Predpokladáte, že sa doba predĺži?

Predpokladáme, že bude predĺžená tým, kto to mal urobiť hneď na začiatku. A tým je hlavný hygienik. Ďalej už o tom bude rozhodovať štátna moc.

Nepodcenil hlavný hygienik situáciu?

Neprináleží mi hodnotiť jeho prácu. Ale to, že sme sa rozhodli sami situáciu riešiť ako BSK sami, je v podstate odpoveďou na vašu otázku.

Pracovali ste v minulosti pre jedného z mobilných operátorov. Nie je namieste vykašľať sa v tejto situácií na GDPR a cez identifikáciu a lokalizáciu SIM osloviť a kontaktovať ľudí, čo boli v zahraničí, aby zostali v karanténe?

Som praktický človek, ktorý má rád riešenia, ktoré fungujú. A to, čo ste povedali, je hudba pre moje uši. Narážame ale na niektoré zákonné problémy. A presne ako ste povedali, GDPR je tým problémom, pre ktorý si nemôže mobilný operátor dovoliť povedať, že vidíme, že ste boli v Taliansku v rizikovej zóne a podľa toho konajte. Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia. Ak by to bolo len na mojom rozhodnutí, určite by som ako operátor týmto ľuďom poslal minimálne správu. Aby konali inak, ako väčšina populácie na Slovensku.

Sám máte dieťa a starých rodičov. Sú podľa vás opatrenia zatiaľ dostatočné?

Áno, mám dieťa a aj starých rodičov. Rovnako mám veľa priateľov, ktorí majú malé deti. Mám pocit, že opatreniami sme v nedeľu spustili lavínu. Tým, že sa spustila, je možné, že Slovensko dokáže z tejto krízy vykorčuľovať relatívne dobre.

Nemalo sa to urobiť ešte skôr?

Netrúfam si odpovedať na túto otázku. Treba naozaj pracovať s dátami. Nie som epidemológ a ani lekár. Ťažko sa a mi k tomu vyjadruje. Na základe dát sme sa preto s kolegami na kraji rozhodli konať samostatne čo najskôr.

Najviac ľudí infikovaných bude v Bratislave. Existuje právny základ, že by sa uzatvorila celá oblasť Bratislavského kraja, ako to bolo pri Lombardsku?

Je to v kompetencii krajského úradu, ktorý spadá pod ministerstvo vnútra. Myslím si, že tento typ rozhodnutia bude padať na celoštátnej úrovni. Ako župan mám presne stanovené kompetencie. Neprekročil som ich. Konal som na ich hrane, aby sme prerušili vyučovanie na školách.

Aký význam má poslať študentov z bratislavských internátov domov do regiónov? Nie je väčšie riziko, že sa vírus dostane na celé Slovensko?

Vraciame sa k tomu, čo som povedal úplne na začiatku. Na Slovensku zlyháva diagnostika. Samozrejme, každý zo študentov, ktorý odchádza smerom na stredné a východné Slovensko by sa mal dať preventívne otestovať. No takých možností je veľmi málo. Tým pádom riziko prenosu vírusu existuje.

Nechcete iniciovať stretnutia všetkých županov a prijať opatrenia na zamedzenie pohybu alebo niečo podobné?

Prekvapím vás, ale včera bolo už také stretnutie na ministerstve školstva. Boli sme štyria predsedovia a ostatní v zastúpení. Veľmi dôrazne sme žiadali zástupcov centrálneho krízového štábu, aby konali a dali jasné stanoviská a odporúčania. Jasné v zmysle, že od pondelka zatvárame všetky školy alebo zatvárame len bratislavské školy. Toto zatiaľ nezaznelo. Máme prísľub, že zajtra (12.3. pozn.red) o jedenástej takéto stanovisko z úst hlavného hygienika bude komunikované. A rovnako zajtra máme stretnutie všetkých županov v Košiciach. Takže komunikujeme a snažíme sa situáciu riešiť.

Čo bude s lekármi prvého kontaktu, ktorých priemerný vek je 63 rokov. Ako ich chránite?

Lekári prvého kontaktu sú vysoko rizikovou skupinou. V momentálnej situácií sú pre nás kľúčoví. Včera som ich vyzval a poprosil, aby ak aj majú zdravotné problémy, ale nie vážneho charakteru, aby boli v práci. Lekári sa sťažujú na nedostatok dezinfekčného materiálu a nedostatok rúšok. Nie je to naša kompetencia, ale aj napriek tomu sme im proaktívne obstarali rúška. Najneskôr v piatok začíname s distribúciou prvých 500 rúšok pre lekárov. Rovnako sme pre nich objednali dezinfekčné prostriedky, ktoré sú na ceste ku nám.

Boli ste na stretnutí aj s primátorom Vallom. Nie je vhodné zavrieť prevádzky v meste, kde sa zdržujú aj cudzinci?

S pánom primátorom sme komunikovali priebežne už počas víkendu. Naše nedeľňajšie rozhodnutie sme s ním konzultovali. Oznámili sme mu, prečo je dôležité, aby sme boli ešte rýchlejší. Jednalo sa hlavne o región Malaciek, z ktorého žiaci chodia do škôl v celom kraji. To bol dôvod, prečo sme konali ešte v nedeľu. Musíte však pozerať na kompetencie mesta a župy. Ani primátor Vallo a ani župan Droba nedokážu zavrieť reštauráciu alebo kaviareň, ktorá je otvorená. Je to na majiteľoch. Rozumiem však aj ekonomickým dôvodom. Táto kríza nás bude stáť veľa peňazí a materiálu. Stále však osobne dávam na prvé miesto ľudský život. Napriek tomu, že som homo economicus, tak prvé čo ma zaujíma, je ochrániť zdravie a život ľudí. A potom sa poďme baviť, koľko to bude stáť a kto bude čo platiť.

Prevádzky padnú a tržby. Viete vy nejakým spôsobom pomôcť obyvateľom v ekonomickej situácií?

Je to nad rámec a mimo kompetencií župy. Môžem akurát apelovať na ľudí, aby sa snažili správať rozumne a racionálne. Aby si chránili svoje zdravie, ale zároveň, aby sa úplne nezastavil život tak, ako ho poznáme. Spôsobí to materiálne problémy.