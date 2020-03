Očista justície je nevyhnutná: Zatiaľ však razantné kroky nie sú vidieť, tvrdí Javorčíková

Javorčíková spomenula napríklad nedávny výber niektorých predsedov súdov, ktorých vymenoval do funkcií minister spravodlivosti tesne pred voľbami. Títo kandidáti pred výberovým konaním vykonávali funkcie podpredsedov na súdoch, na ktorých boli predsedami dnes už trestne stíhaní a zadržaní sudcovia David L. a Ľuboš S. v súvislosti s komunikáciou Mariana K..

Preto sa nedá hovoriť o zásadných zmenách vo vedení súdov. Národná kriminálna agentúra (NAKA) ešte 11. marca zadržala 13 sudcov a sudkýň. Dnes o návrhu prokurátorky na väzobné stíhanie rozhoduje Ústavný súd SR. V prípade jeho súhlasu bude mať definitívne slovo Špecializovaný trestný súd. Verdikt by mohol byť známy ešte do konca tohto týždňa.

„Primárne je, aby orgány činné v trestnom konaní všetky podozrenia riadne vyšetrili a odhalili celú sieť pôsobiacu v justícii. Súčasne sa musia začať zásadné očistné procesy, v ktorých kľúčovú rolu zohrávajú predsedovia súdov a súdna rada. Ak sú za predsedov súdov vymenovaní sudcovia, ktorí boli súčasťou najužšieho vedenia súdov, ktorých sa priamo týkajú podozrenia z komunikácie Mariana K. cez aplikáciu Threema, ide len o pokračovanie doterajších pomerov. Ako podpredsedovia súdov sa priamo podieľali na ich riadení a správe a zodpovedajú za stav súdov rovnako ako dnes už trestne stíhaní bývalí predsedovia.“ uviedla.

Ešte stále šéf rezortu spravodlivosti Gál vybral napríklad nového predsedu Krajského súdu v Bratislave. Stal sa ním Boris Tóth, ktorý na súde predtým pôsobil na poste podpredsedu. V prípade šéfa krajského súdu ide o jeden z najkľúčovejších postov v celej justícii. Práve tu sa totiž riešia veľmi závažné aj citlivé kauzy a zároveň sem smerujú všetky odvolania z okresných súdov. Ministra na odklad výberu vyzývali aj predstavitelia politických strán. Podľa ich názoru malo menovanie počkať na nového šéfa rezortu spravodlivosti.

Javorčíková okrem pochybných výberových procesov spomína aj legislatívne opatrenia, ktoré by bolo vhodné prijať. Vie si predstaviť napríklad, že po oddelení správy súdu od správy súdenia by šéfa konkrétneho súdu vybrali priamo tamojší sudcovia, teda plénum sudcov, a za bežnú prevádzku či ekonomický chod súdu by bol zodpovedný manažér menovaný ministrom spravodlivosti. Zásadnou úlohou by mala byť podľa nej aj profesionalizácia súdnej rady a nastavenie jej pomerov tak, aby bola schopná účinných a rýchlych opatrení, ktoré vyvedú justíciu zo súčasnej patovej situácie.

Sudcovská iniciatíva ZOJ je pripravená viesť diskusiu o súčasnom stave justície a potrebných riešeniach aj s novým ministrom alebo ministerkou spravodlivosti, ktorá bude súčasťou kabinetu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Najviac sa v tejto súvislosti zatiaľ skloňuje meno niekdajšej štátnej tajomníčky a dlhoročnej advokátky Márie Kolíkovej (Za ľudí). Definitíva by mohla byť známa v najbližších dňoch.