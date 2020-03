Otvorená spoveď Čecha, ktorý sa nakazil koronavírusom: Bol s niekým v kontakte a ako sa cíti?

"Boli potvrdené prvé tri prípady koronavírusu v Česku," povedal český minister zdravotníctva Adam Vojtěch (hnutie ANO) na nedeľnom mimoriadnom brífingu. "S najväčšou pravdepodobnosťou sú to pozitívne prípady," dodal s tým, že vzorky posielajú do laboratória v Berlíne, kde majú nákazu potvrdiť. Bezpečnostná rada Českej republiky pre obavy zo šírenia koronavírusu rozhodla v pondelok o pozastavení letov zo severotalianskych miest Miláno, Benátky a Bologna, ako aj letov z Južnej Kórey. Informoval o tom spravodajský portál Českej televízie.

Minister apeloval: "Prosím všetkých, aby veľmi zvážili, či cestovať do rizikových regiónov na dovolenku. Všetci nakazení boli v severnom Taliansku. Znovu upozorňujeme na riziko ciest do týchto oblastí." Žiadny z prípadov nie je závažný, povedal Vojtěch.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ahn Young-joon

Pacienti sú izolovaní v nemocniciach na infekčných oddeleniach: dvaja v Prahe v Nemocnici na Bulovke a jeden v Ústí nad Labem. Na Bulovke je izolovaná americká turistka narodená v roku 1999. Cestovala s ňou kamarátka z Ekvádoru, ale výsledok jej testov bol negatívny. V Nemocnici na Bulovke je aj pacient s českou štátnou príslušnosťou, narodený v roku 1952. V Ústí nad Labem je hospitalizovaný Čech, ročník 1976.

Česi sa vrátili z Talianska - v prvom prípade z vedeckej konferencie, v druhom prípade z lyžovačky. Američanka v Taliansku študuje a do Prahy prišla ako turistka, doplnil informácie minister zdravotníctva. Američanka, u ktorej sa vírus potvrdil, a je hospitalizovaná v nemocnici v Prahe, bola aj v Brne.

Keďže do kontaktu s kolegom nakazeným koronavírusom prišiel jeden z vyučujúcich na Českom vysokom učení technickom v Prahe, škola podľa informácií Českej televízie z tohto dôvodu prerušila výučbu.

Američanka cestovala autobusom z Brna do Prahy

Hygienici momentálne zisťujú, kde presne sa pohybovala Američanka. Podľa najnovších informácií strávila noc z piatka na sobotu v byte priateľov v centre Brna. Žena potom odcestovala do Prahy autobusom spoločnosti RegioJet. "Do styku sa dostala s tromi ľuďmi, dvom z nich bola po vyšetrení nariadená dvojtýždenná karanténa," povedala pre Blesk.cz brnenská epidemiologička Hana Pokorná.

Zdroj: FOTO TASR – František Iván

Autobusový dopravca odovzdal zoznam cestujúcich, ktorí išli z Brna do Prahy spolu s americkou študentkou úradom v Prahe. "Pražskí hygienici postupne kontaktujú personál aj cestujúcich daného spoja a pozývajú ich na vyšetrenie," povedala Blesku hovorkyňa dopravcu Alžbeta Nečasová.

Český lyžiar nakazený vírusom prehovoril

"Boli sme ako rodina sami v oblasti severného Talianska, ktorá spadá pod Benátsko, teda v oblasti, ktorá bola pánom ministrom zverejnená ako oblasť riziková," uviedol Čech v nedeľu vo vysielaní Českej televízie, kde s ním v telefonáte hovorila redaktorka. "Previezli ma z Ústí do Prahy," uviedol Čech s tým, že sú iba v karanténe a pravdepodobne sa čaká, aký bude ďalší priebeh zdravotného stavu.

Zdroj: SITA/AP

"Cez hygienickú stanicu nám bolo odporučené, aby sme v prípade akýchkoľvek príznakov kontaktovali nemocnicu. Nemocnica odobrala vzorky s tým, že sa čakalo do dnešného dňa (nedeľa, pozn. redakcia) na výsledky," povedal český lyžiar infikovaný koronavírusom, pričom dodal, že si vôbec nevie vysvetliť, že chytil koronavírus.

"Je to pre mňa viac menej do teraz záhadou, pretože asi ešte do dvoch hodín som si to vôbec nepripúšťal a predstavoval som si, že je to všetko len súhra okolností a náhod a mediálny "humbuk", pričom ja sám sa cítim úplne v pohode," dodal Čech. Podľa jeho slov sa cíti, akoby mal nádchu, pretože mu trochu prechladli dutiny, keď sa spotil na horách. "Ale inak si vôbec nepripadám chorý," pokračoval ďalej pre Českú televíziu.

14-dňová karanténa

Spolu s manželkou a deťmi majú nariadenú karanténu, ktorá má podľa doporučenia trvať 14 dní. Príznaky počas cesty nakazený Čech nepociťoval, tie sa prejavili až po návrate domov, pričom tie prvotné si veľmi nevšímal. "Prikladal som to únave z cestovania, z jazdy autom a únave z návratu," vysvetľoval s tým, že si až na druhý deň uvedomil, že nie je všetko v poriadku a začal situáciu ihneď riešiť. "Dá sa povedať, že ten deň, keď som si ráno hovoril, že je to asi o teplote, trošičku. A pritom tá teplota bola veľmi nízka. Tak skôr len z preventívneho hľadiska vzhľadom k rodine sme to nahlásili hygienickej stanici," pokračoval lyžiar.

Zdroj: SITA/AP Photo/Lee Jin-man

"My sme boli len sami ako rodina," uviedol ohľadom toho, či boli v kontakte aj s inými ľuďmi. "Našťastie všetko v pohode takto, že to bolo bez kontaktu s akýmikoľvek ďalšími osobami," uviedol ďalej pre Českú televíziu s tým, že odvtedy boli len doma, pretože mali ešte dovolenku.

Teraz čaká, čo s ním po prevoze na Bulovku bude ďalej. "Ja si myslím, že to je rovnaká pozícia, ako keby tie výsledky boli negatívne," uviedol ohľadom 14 dňovej karanténe, ktorá bola vopred tak či tak jasná. Okrem nádchy sa však cíti v poriadku. "Ani nemám kašeľ, ani nemám žiadnu dýchavičnosť, ani nemám horúčku vysokú. Dokonca už to bolo dnes ráno úplne bez teploty. Ja sa cítim úplne v pohode, " pokračuje český lyžiar pre ČT s tým, že s prístupom zdravotníkov sú spokojní. "Sú veľmi ústretoví. Všetko v pohode. Samozrejme podlieha to všetkým otázkam patriacim pod infekčné nákazu. To znamená tie ochranné pomôcky a to všetko je tu zabezpečené na maximálnej úrovni," poznamenal nakazený Čech.