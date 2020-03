Nová vlna migrantov do Európy: Dráma na hraniciach! VIDEO Gréci začali páliť na plný čln

ATÉNY/ANKARA - Poriadne dusno na grécko-tureckých hraniciach. Tisíce migrantov sa nachádza na tureckej strane hranice, ktorí sa tam zhromaždili od piatku v snahe dostať sa do Európskej únie po tom, čo Ankara oznámila otvorenie hraníc. V oblasti rastie napätie, grécka polícia a armáda sa snaží migrantom brániť v prechode hranice aj slzným plynom a vodnými delami, pričom najnovšie mali použiť aj zbrane.

Grécka polícia a armáda od soboty k pondelkovému večeru zabránili asi 24.000 pokusom o ilegálne prekročenie hranice z Turecka migrantmi a zatkli kvôli tomu na 183 utečencov. Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na grécke úrady. Do oblasti grécko-tureckej hranice idú dnes vrcholní predstavitelia EÚ, ktorí sa snažia riešiť spor s Ankarou potom, čo Turecko koncom minulého týždňa prestalo brániť migrantom v odchode ďalej do Európy.

Grécky denník Kathimerini v utorok uviedol, že jedno dieťa zomrelo, keď sa s ním prevrátil gumový čln, pričom dodal, že sa počas víkendu asi tisíc utečencov a migrantov pokúsilo dostať na grécke ostrovy, no miestne úrady im v tom bránili. Nie je preto úplne jasné, či sa čln s dieťaťom plavil po mori alebo po rieke Evros oddeľujúce Turecko a Grécko vo vnútrozemí.

Turecká vláda zverejnila video, ktoré zachytáva, ako loď gréckej pobrežnej stráže križuje cestu gumovému člnu s migrantmi a bránila mu vo vylodení na ostrove Lesbos. Na záberoch je vidieť, ako blízko nafukovacieho člnu prejde grécka loď a spôsobí im nepríjemné vlny. Z veľkého šedého gumového člna hádže záchranné koleso menšiemu člnu s migrantmi, no zároveň jeden posádky väčšieho člnu tasí krátku zbraň a strieľa s ňou do vzduchu. Člen posádky lode Helénskej pobrežnej stráže potom strieľa z pušky, pričom video ukazuje aj dopady striel do vody.

Grécko doteraz popieralo, že by použilo na hraniciach zbrane. Tvrdí, že nasadilo iba slzný plyn a ohlušujúce granáty. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan bez dôkazov obvinil „gréckych vojakov“ zo „zabitia dvoch malých migrantov“ na grécko-tureckej hranici a že jedného vážne zranili. Grécko však popiera, že by na hranici zabili dve deti. Video so smrťou dieťaťa grécka vláda označila za nepravdivé.

Grécko poslalo už v piatok na hranice viac policajtov i vojakov. Tí len v noci na dnes odvrátili viac ako 5000 pokusov o ilegálne prekročenie hraníc a 45 migrantov zatkli, uviedli dnes grécke médiá. Podľa nej sú zadržaní Afganci, Pakistanci, Maročania a Bangladéšané.

Do Grécka k hraniciam s Tureckom dnes pricestoval grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. "Ilegálne nikto hranice prechádzať nebude, robíme len svoju prácu, gréckej hranice sú tiež hranice Európy," povedal dnes podľa DPA Mitsotakis, keď dorazil do prístavného mesta Alexandrupoli neďaleko hraníc s Tureckom. "Grécko sa nenechá vydierať," dodal premiér s odkazom na tlak Ankary, ktorá sa otvorením svojej časti hranice snaží prinútiť EÚ k ďalšej pomoci Turecku kvôli migrantom. Tých Turecko kvôli vojne v Sýrii prijalo na 3,7 milióna.

Pricestovať majú aj predseda Európskej rady Charles Michel, šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen a predseda Európskeho parlamentu David Sassoli. V oblasti rastie napätie, grécka polícia a armáda sa snaží migrantom brániť v prechode hranice aj slzným plynom a vodnými delami.

Vysídlenci z Blízkeho východu sa k grécko-tureckej hranici v oblasti tureckého mesta Edirne začali presúvať minulý týždeň potom, čo Ankara oznámila, že už nebude brániť migrantom v odchode do EÚ. Prestala tak dodržiavať dohodu s Bruselom z roku 2016, v ktorej sľúbila pomôcť zastaviť migračnú vlnu do únie výmenou za finančnú pomoc z Bruselu.

Podľa mimovládnych organizácií je pri hraniciach na tureckej strane na 15-tisíc migrantov. Turecké ministerstvo vnútra síce dnes uviedlo, že ich tam je 130.469. Atény ale Ankaru vinia zo lživej kampane. V pondelok prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že do Európy mieria stovky tisíc migrantov a že to "čoskoro budú milióny".

Erdogan vyhrážal otvorením hraníc v minulosti opakovane. Koncom minulého týždňa tento krok oznámil bezprostredne po štvrtkovom zabití troch desiatok tureckých vojakov v sýrskej provincii Idlib pri náletoch sýrskej armády. Z tejto oblasti od decembra kvôli bojom utieklo k tureckým hraniciam podľa OSN na milión Sýrčanov. Ankara si dlhodobo sťažuje, že jej ostatné krajiny nepomáhajú s prílivom sýrskych migrantov. Tých Turecko prijalo od začiatku občianskej vojny v Sýrii v roku 2011 na 3,7 milióna.

Von der Leyen povedala, že rozhodnutie Turecka otvoriť hranice pre utečencov a migrantov do Európy nebolo riešením situácie v Ankare. „Priznávam, že Turecko je v ťažkej situácii, pokiaľ ide o migrantov a utečencov, ale to, čo teraz vidíme, nie je riešením tejto situácie,“ uviedla na tlačovej konferencii Ursula von der Leyen.

Niektorí analytici tvrdia, že prepustením migrantov Turecko nalieha na členov EÚ a NATO, aby získali podporu pre svoje vojenské operácie v Sýrii.

Nechceme vaše peniaze, odkázal Erdogan Európskej unii

EÚ sa teraz snaží prinútiť Ankaru, aby sa na dodržiavanie dohody vrátila. Do Turecka dnes mieri šéf únijnej diplomacie Josep Borrell a v pondelok s tureckým prezidentom Recep Tayyip Erdoğan konal bulharský premiér Bojko Borisov. Ten sa podľa serveru Euractiv snažil dojednať na piatok schôdzku Erdogana, Mitsotakisa, nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a chorvátskeho premiéra Andreja Plenkovice, ktorého krajina teraz EÚ predsedá. Erdogan sa mal podľa Borisova vyjadriť neochotu sedieť pri jednom stole s gréckym premiérom.

Po schôdzke s Borisovom v pondelok Erdogan podľa agentúry Reuters tiež vyhlásil, že odmietol ďalšiu miliardu eur, ktorú mu na pomoc so zvládaním migrácie údajne ponúkla Európska únia. "Povedali nám: 'Pošleme vám miliardu eur.' Koho sa snažíte oklamať? Už tieto peniaze nechceme," povedal Erdogan.

Rovnako ako grécku vládu kritizoval Erdogana kvôli nátlaku na EÚ rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ktorý zároveň vyzval krajiny EÚ, aby sa spoločne postavili za Grécko. "Toto nie je náhoda, to je organizované," povedal dnes Kurz novinárom vo Viedni. "Erdogan tých ľudí používa ako zbraň k nátlaku na EÚ," dodal s tým, že ak únia podľahne nátlaku Erdogana, čaká ju ďalšia migračná vlna. "A to bude koniec voľného pohybu osôb v EÚ," varoval Kurz.