Bezmocnosť kvôli karanténe na Tenerife: Šokujúca spoveď Čecha, najradšej by preskočil plot

MADRID/PRAHA - Ľudia, ktorí v pondelok 24. februára prileteli do hotela H10 Costa Adeje Palace na španielskom ostrove Tenerife, ho môžu opustiť. Rozhodnuté o tom bolo podľa riaditeľky Canaria Travel Lenky Vikovej. Ľudia v hoteli uviazli kvôli niekoľkým potvrdeným prípadom nákazy koronavírusu. Medzi hosťami je aj niekoľko českých občanov - jeden z nich, ktorý tam býva so svojou rodinou, dnes ráno oznámil, že na presun stále čakajú.

V hotelovom komplexe na ostrove Tenerife patriacom k španielskym Kanárskym ostrovom, ktorý v utorok tamojšie úrady uzavreli pre karanténu kvôli koronavírusu, sú piati občania Maďarska a šiesti Česi. Podľa najnovších správ dovolenkári, ktorí v pondelok 24. februára prileteli do hotela, ho budú môcť opustiť.

"V tejto chvíli je to protokolárna záležitosť. O 13:00 sa má uskutočniť stretnutie v Madride, na ktoré si úradne majú jednotlivé štáty prevziať svojich občanov," povedala Viková. Až potom bude podľa nej môcť päťčlenná česká rodina opustiť hotel. Cestovná kancelária pre nich už má zariadené náhradné ubytovanie. Zatiaľ ale nie je isté, či sa domov vráti v pôvodnom termíne. Podľa Vikovej zvažujú, že si pobyt o dni v karanténe predĺžia.

Zdroj: TASR/AP

"Budeme s nimi o tom ešte ďalej hovoriť," doplnila. Podľa českej rodiny je v hoteli ešte údajne asi 80-ročná Češka. Či sa nové informácie týkajú aj jej, nie je zatiaľ jasné.

Päťčlennej slovenskej rodine začal v pondelok dvanásťdenný pobyt v hoteli na Tenerife. Kvôli nakazeným talianskym turistom z rovnakého hotela ale nemohli opustiť objekt, jedlo dostávali v balíčkoch na izbu a nikto s nimi príliš nekomunikoval. "Stále nemáme žiadne informácie, stále čakáme na presun. Ospravedlňujeme sa, nie je nám moc do reči," napísali dnes ráno manželia Eva a Michal. V apartmáne bývajú s tromi deťmi.

Zdroj: SITA/AP Photo/Joan Mateu

Bezmocnosť Michala s rodinou

Michal sa o svojej bezmocnosti na Tenerife rozhovoril pre český portál Aktuálně.cz v utorok. Čech uviedol, že všetci sú izolovaní a okolie hotela stráži polícia, aby zabezpečila, že sa nikto nestane z tadiaľ von ani dnu. S ostatnými hotelovými hosťami sa snažia byť v kontakte čo najmenej. Podľa prvotných informácií sa očakávalo, že izolácia potrvá 14 dní. "Štrnásť dní čakať na to, či dostanem koronavírus. To je úplne šialené. Ja by som odtiaľ najradšej utiekol do Čiech do nejakej izolácie, ale čakať tu so svojím päťročným dievčatkom na to, či dostanete koronavírus, to je príšerný pocit," opísal svoje pocity Michal.

Okrem päťročného dievčatka je tam s manželkou a dvomi dospievajúcimi deťmi. Okrem nich sa na hoteli nachádza ešte 80-ročná pani, s ktorou sa po telefóne skontaktovali, aby nebola úplne sama. Podľa Michala tam napriek všetkému panika nevzniká. "Všetci sa tu kúpu v bazénoch a svojím spôsobom tú je pohoda. Všetci sa ale stránia a snažia sa tak nejako nebyť medzi sebou v kontakte. Alebo aspoň my sa snažíme," prezradil Čech.

Zdroj: SITA/AP

Michal s rodinou kontaktoval aj konzulát, ale nepovedali mu nič viac, iba že sa to rieši a je to v rukách španielskej vlády. Okrem toho je na hoteli problém s rúškami, ktorú sú všade vypredané. "Tvrdia nám, že nám rovnako nepomôžu. Tak sa aspoň držíme ďalej, ale rúška sú skrátka nedostupné. Pani delegátka sa nám ich ochotne snažila opatriť, zháňala je po celom Tenerife. Ale nič, nie sú," uviedol.

Napriek všetkému, že sa všetci tvária "v pohode", psychicky sa tak necítia. "Prišli sme na dovolenku a nevieme, čo sa bude diať. Psychika je zlá, ale inak je to dobré. Keby nešlo o deti, tak to nejako prežijete. Ale mám tu malú dievčatko. A hovorí sa, že na to trpia hlavne malé deti a starší ľudia," uviedol Michal s tým, že kvôli tomu majú určite ohromný strach.

Zdroj: SITA/AP Photo/Manu Fernandez

"Najradšej by som utiekol, preskočil plot a zmizol, ale chápem, že ide aj o ostatných, že keby sme niečo chytili, tak nechceme nakaziť ostatných. Ale určite tu nechcem čakať na to, až sa nakazím. Ten Talian tu vraj bol týždeň," dodal bezmocný Michal, pričom uviedol, že s ním do kontaktu určite neprišli.