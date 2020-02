V michalovskej nemocnici je muž s podozrením na koronavírus, ako dopadla žena hospitalizovaná v Banskej Bystrici?

HUMENNÉ/MICHALOVCE – Na Slovensku je ďalšie podozrenie na nákazu koronavírusom. Michalovská nemocnica prijala v stredu pacienta, Taliana, ktorý striedavo pracuje vo svojej rodnej zemi a na Slovensku. Výsledky by mali byť známe v priebehu štvrtka. Na Slovensku doteraz koronavírus potvrdený nebol.

Na podozrenie na nákazu koronavírusom v Humennom upozornil denník Korzár. „Na michalovskú infektológiu sme prijali pacienta s podozrením na koronavírus,“ potvrdil pre Topky.sk hovorca siete nemocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ. „Výsledky laboratórnych testov ešte nie sú známe. Budú vo štvrtok,“ doplnil.

Podľa denníka ide o pacienta, ktorý je Talian. Muž je zamestnaný v jednej z humenských firiem, a striedavo pracuje v Taliansku a na Slovensku. Do nemocnice v Michalovciach bol prevezený z Humenného. Podľa svedkov pacienta prevážala sanitka s posádkou v špeciálnych ochranných odevoch.

Na Slovensku sa každý deň vyšetrí až 10 vzoriek

Na Slovensku doteraz koronavírus potvrdený nebol. Hlavný hygienik Ján Mikas potvrdil nemennosť stavu pred štvrtkovým rokovaním Bezpečnostnej rady SR, ktorá sa zaoberá pripravenosťou krajiny zabezpečiť ochranné opatrenia pri prípadnom vypuknutí epidémie koronavírusu.

„Na Slovensku denne vyšetríme päť až desať vzoriek,“ uviedol Mikas. V prípade, že by sa objavil pozitívny nález, slovenskí hygienici majú dohodu s laboratóriom v Berlíne, ktoré uskutoční konfirmáciu takejto pozitívnej vzorky.

Podozrenia na ochorenie spôsobené koronavírusom

V stredu priviezli do vojenskej nemocnice v Ružomberku štyroch pacientov s podozrením na ochorenie spôsobené koronavírusom 2019-nCoV. Ide o rodinu, ktorá bola na lyžovačke v Taliansku. Pacienta s podozrením na toto ochorenie priviezli do vojenskej nemocnice aj v utorok. Muž podľa hovorkyne nemocnice pracuje ako kamionista a od 21. januára do 16. februára bol pracovne v talianskom Miláne. Výsledky vyšetrení sú však negatívne.

U mladej ženy zo Zvolena, ktorú v utorok (25. 2.) hospitalizovali na oddelení infektológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici s podozrením na koronavírus, sú výsledky negatívne. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje. Žena mala pozitívnu cestovateľskú anamnézu, vrátila sa z Talianska. Odobrali jej vzorky a poslali na diagnostiku. Kým boli známe výsledky, bola štandardne izolovaná v karanténe.