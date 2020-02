Demokrati chcú odstaviť Sandersa, vytiahli naňho Rusko, tvrdí Trump

"Bernie podľa všetkého vyhráva. Vyzerá to, že vyhráva a že má navrch. A oni (Demokratická strana - pozn.) ho asi zo zrejmých dôvodov nechcú, takže naňho vymysleli tú vec s Ruskom," povedal Trump na tlačovej konferencii počas druhého dňa jeho návštevy v Indii. Nie je úplne zrejmé, o čo v tomto prípade ide a nakoľko Trump fabuluje, a tiež nie je jasné, čo myslel pod "zrejmými dôvodmi", pre ktoré si demokrati neprajú kandidatúru Sandersa. Vo všeobecnosti je však Sanders považovaný za príliš ľavicového dokonca aj na demokratov, čo by podľa mnohých analytikov mohlo odradiť stredových voličov.

V každom prípade, príbeh o údajnom ruskom záujme podporiť v amerických prezidentských voľbách Sandersa si určite celý nevymyslel Trump, pretože už predtým o ňom informovali viaceré médiá, a aj samotný Sanders vyhlásil, že ho o záujme Ruska podporiť ho informovali americké spravodajské služby. Trump k tomu v utorok uviedol, že je podľa neho "trochu zvláštne", že tajné služby informovali o tejto ruskej aktivite Sandersa, a nie jeho ako prezidenta USA.

Prezident má aj vlastnú hypotézu, kto informácie o údajnom ruskom záujme o podporu Sandersa dostal na verejnosť. Bol to podľa neho Adam Schiff, predseda výboru pre tajné služby Snemovne reprezentantov amerického Kongresu a popredný člen Demokratickej strany. "Myslím si, že to asi zverejnil Schiff. Nemal by zverejňovať takéto veci," uviedol Trump. O tom, že Rusko chce podporiť v americkom predvolebnom súboji Sandersa, písal Trump už v pondelok na Twitteri. Predstavitelia tajných služieb "podľa všetkého povedali Bláznivému Berniemu, že Rusko sa zaujíma oňho a nie o mňa," napísal prezident.