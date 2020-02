Tragédia v rakúskych Alpách: Chlapec (†6) z Česka zahynul pri zostupe, jeho matku obvinili zo zabitia

VIEDEŇ - Pri zostupe z rakúskej hory Drachenwand pri jazere Mondsee zahynul v sobotu chlapec (†6) z Česka. Bol na túre s rodinou, už za tmy sa pošmykol a spadol do hĺbky 60 až 70 metrov pred očami svojej matky. Podľa záchranárov je cesta, po ktorej sa rodina vydala, veľmi náročná a určená len pre dospelých.

Hovorkyňa českého ministerstva zahraničných vecí Zuzana Štíchová uviedla: „Pracovníci českej ambasády sú v kontakte s rakúskou políciou. Viac sa už k prípadu vyjadrovať nebudeme.“ Teraz je na rade pitva chlapca.

Dieťa bolo na túre so svojou matkou (42), jej priateľom a rodinným priateľom (37). Podľa polície sa štvorčlenná skupina z Česka v sobotu dopoludnia vydala na istenú cestu, takzvanú viu ferratu na vrchol hory Drachenwand už o 10.30 dopoludnia, ale kvôli dieťaťu sa výstup značne spomalil. Na vrchol tak došli až po šesť a pol hodine. Keď sa vracali zostupovou cestou Hirschsteig naspäť do údolia, už sa stmievalo. Podľa agentúry APA k nešťastiu došlo na mieste, kde sa nachádza roklina Saugraben. Okolo 18.20 už za tmy turisti dokončili zostup po rebríkoch a chlapec sa potom pravdepodobne pošmykol. Spadol z príkreho skalnatého zrázu do hĺbky asi 60 metrov. „O matku dieťaťa a jej spoločníkov sa v údolí postaral zásahový tím Červeného kríža,“ uviedol pre agentúru APA vedúci záchranárov Heinz Hemetsberger s tým, že žena bola v šoku. Zdroj: Polizei St. Lorenz

„Jeho matka a jej sprievodcovia v tme nevideli, kam a ako hlboko spadol,“ povedal pre agentúru APA vedúci rakúskych záchranárov Heinz Hemetsberger. Záchranný tím k chlapcovi zostúpil spolu s lekárom. Do akcie sa zapojili aj dva vrtuľníky, ale nemohli sa dostať na miesto pre náročný terén. Pokusy o oživenie dieťaťa boli neúspešné.

„Matka a jej partner cestu poznali. Túru už predtým niekoľkokrát absolvovali. Dieťa však so sebou vzali prvý raz,“ uviedol Hemetsberger. Ferrata Drachenwand (Dračia stena) má klasifikáciu obťažnosti na stupni C/D, čo znamená vyššiu náročnosť s veľmi ťažkými pasážami a je určená dospelým turistom. „Sú tam skalné previsy, ktoré nie je ľahké zdolať ani pre dospelého človeka – na ich prekonanie treba totiž vyvinúť veľkú silu. Je až nepochopiteľné, že so sebou na takú nebezpečnú trasu vzali malé dieťa,“ zhrozil sa horolezec Ján Schürger. „Taká obťažnosť je pre skúsených vysokohorských turistov, nie pre malé dieťa, ktoré s lezením iba začína,“ dodal. Podľa prokuratúry vo Welse je teraz chlapcova matka obvinená zo zabitia z nedbalosti. Jej spoločníci budú predvolaní na súd ako svedkovia, ale môže sa stať, že zo spoluúčasti obvinia aj ich.