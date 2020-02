Víchrica Dennis vyčíňa: V Británii traja mŕtvi, po povodniach sú aj nezvestní, živel mieri k nám

Víchrica Dennis si podľa britského denníka Mirror už vyžiadala životy niekoľkých ľudí. Časti ostrovnej krajiny bičuje vietor s rýchlosťou vyše 140 km/h, na niektorých miestach napršalo za 48 hodín toľko ako inokedy za celý mesiac. V nedeľu boli po prívalových lejakoch a silnom vetre zaplavené cesty a železnice. Prognostici varujú pred problémami, ktoré budú pravdepodobne nasledovať, keď Dennis odznie, pretože Británia je už takpovediac na kolenách týždeň po tom, čo spôsobila chaos v celej krajine víchrica Ciara. Stovky domácností sú bez prúdu, stovky domov zaplavené. Minister životného prostredia uviedol, že vláda, žiaľ, nemôže chrániť každú domácnosť. Premiér Boris Johnson napríklad pracuje zo svojho vidieckeho domu v Kente pri jazere, namiesto aby navštívil obete povodní.

Woooaaaahhh #StormDennis #Dennis



The skill of two pilots was captured on video as they landed the world's largest passenger plane sideways while battling heavy crosswinds at Heathrow Airportpic.twitter.com/GKYVqUZi4B#Airbus #Heathrow