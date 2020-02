Víchrica Dennis vyplavila v Írsku loď duchov: VIDEO Bermudy aj únos... Zvedavci vo vytržení!

Loď duchov, ktorá sa vznášala tisíce kilometrov bez duše na palube, narazila na útesy blízko rybárskej dediny Ballycotton v okrese Cork v Írsku v nedeľu počas víchrice Dennis. Opustená nákladná loď Alta narazila na pobreží začala okamžite pútať pozornosť zvedavcov. Mestská rada Corku preto verejnosť požiadala, aby sa k lodi nepribližovali. Írske úrady k lodi v pondelok vyslali vrtuľník. Druhý tím by mal situáciu na lodi posúdiť z pobrežia.

Únik ropy podľa úradov nehrozí. Hovorca pobrežnej stráže však varuje, že príliv môže čoskoro odniesť loď späť na more, čo predstavuje nebezpečenstvo pre plavidlá v tejto oblasti.

Zdroj: SITA/Irish Coast Guard via AP

Alta strávila sama na mori viac ako rok. Desaťčlenná posádka ju opustila 2220 kilometrov južne od Bermúd v Atlantickom oceáne po poruche kormidla. Podľa internetovej stránky gCaptain.com americká pobrežná stráž po evakuácii lode kontaktovala majiteľa, aby zabezpečil jej odvlečenie na pobrežie, ktorý tak aj urobil.

Počas plavby do juhoamerickej Guyany však loď uniesli. Odvtedy o nej neboli známe nijaké informácie až do septembra minulého roku, keď na ňu uprostred Atlantiku narazil hliadkovací ľadoborec britského námorníctva Protector. Motorová loď postavená v roku 1976 však bola ako bez duše. "Priplávali sme k plavidlu, aby sme nadviazali kontakt a ponúkli pomoc, ale nikto neodpovedal," uviedla vtedy na twitteri posádka lode HMS Protector.

Podľa odhadov opustená loď následne preplávala smerom k Afrike, pozdĺž pobreží Portugalska a Španielska do Írska.

Ako to bude s plavidlom bez majiteľa?

Podľa Daily Mail je teraz zodpovedný za plavidlo minister pre námornú dopravu Michael Creed podľa írskeho zákona o obchodných lodiach. "Osoba, ktorá nájde vrak, nemôže si jednoducho s ním robiť, čo chce... V takom prípade zodpovednosť padá na ministra," uviedol právnik Darren Lehane pre The Journal.

Ak sa majiteľ prihlási, bude musieť preukázať svoje nároky na plavidlo, inak ostane pod kontrolou štátu. "Keby to bola menšia loď a ty by si ju vzal preč, bol by si vinný za trestný čin," povedal právnik novinám. "Ak sa nalodíte alebo sa pokúsite nalodiť na palubu, dopustili by ste sa trestného činu," dodal.