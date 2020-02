Hororový let cez víchricu Dennis: VIDEO Lietadlo sa prudko triaslo... Plač, zvratky a modlitby

BRUSEL - Chvíle plné strachu prežívali cestujúci na palube lietadla spoločnosti Ryanair, keď ich let smerujúci do Bruselu postihli silné turbulencie v dôsledku víchrice Dennis. Na zemi zase v Belgicku vytrhávala stromy zo zeme a zaplavila ulice. Informovali o tom noviny Daily Mail.

Hrozné pocity, ktoré by počas letu nechcel zažiť určite nikto. Hororové chvíle museli prežívať cestujúci na palube lietadla Ryanair, ktorý smeroval z Oujdy, Maroka do Bruselu v Belgicku. Let sa zmenil na "hrboľatú" jazdu, keď sa začalo lietadlo prudko triasť vo vzduchu. Stalo sa to vtedy, keď víchrica Dennis cez víkend dorazila do Belgicka, kde vykorenila stromy a zaplavila cesty. Informovali o tom noviny Daily Mail.

Cestujúci sa počas letu vo víchrici Dennis kolísali v hrozných turbulenciách, modlili sa a iní to dokonca nezvládli a povracali sa. Niektorí si celú situáciu, ktorá na palube prebiehala, natáčali na telefón. Zábery urobené jedným z cestujúcich na palube letu Ryanair ukazuje niekoľko vystrašených cestujúcich, ktorí v strachu držia sedadlo pred nimi.

Na videozázname tiež počuť, ako niektorí cestujúci kričia, zatiaľ čo iní sa modlia, keď sa lietadlo náhle búri zo strany na stranu. Iní na palube zase plačú a hrozne stonajú. Let, ktorý trvá priemerne tri hodiny a 40 minút, pristál na letisku Charleroi, keď víchrica Dennis zúrila nárazmi vetra až do 62 km/h. Počas letu neboli hlásené žiadne zranenia cestujúcich alebo personálu.

Víchrica Dennis od víkendu spôsobila mnohé narušenia dopravy v Európe a mala potenciál napáchať ešte viac škôd než víchrica Ciara s predošlého týždňa. Dennis si v Británii vyžiadal životy dvoch ľudí. Zo Škandinávie ani Pobaltia však obete nehlásili.