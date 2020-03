Hrozba povodní: Grónsko a Antarktída strácajú ľad šesťkrát rýchlejšie ako v 90. rokoch

Grónsko a Antarktída sú najväčšími zaľadnenými plochami na zemi. Satelitné snímky z oboch zemských pólov podľa vedcov jasne potvrdzujú zrýchľujúci sa trend roztápania ľadovcov. Dokopy z Grónska a Antarktídy medzi rokmi 1992 a 2017 ubudlo 6,4 bilióna ton ľadu, čo zapríčinilo nárast hladiny svetových oceánov o 17,8 milimetra.

"Nie sú to dobré správy," zhodnotil profesor Andrew Shepherd z Leedskej univerzity v Spojenom kráľovstve. "V súčasnosti roztápanie ľadovcov prispieva k nárastu svetovej hladiny oceánov asi o 25 percent viac, ako to bolo v 90. rokoch. To má veľký význam pre budúcnosť, pobrežné záplavy a erózie," povedal Shepherd.

Rýchlosť roztápania je na vrchnom konci modelov, ktoré v roku 2014 vypracovala Medzivládna komisia pre zmenu klímy (IPCC). Za pravdepodobný scenár považoval IPCC v roku 2014 nárast hladiny oceánov o 53 centimetrov do roku 2100. Vedci si dnes myslia, že nárast bude vyšší najmenej o 17 centimetrov. "Ak sa predpovede naplnia, v roku 2100 bude každý rok 400 miliónov ľudí ohrozených povodňami," dodal Shepherd.