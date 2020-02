Minister spravodlivosti vyzval Trumpa, aby netvítoval o aktuálnych prípadoch: Nenechám sa ovplyvňovať

Trumpove príspevky na sociálnej sieti Twitter mu podľa jeho slov znemožňujú vykonávať svoju prácu. Barr momentálne čelí obvineniam zo zasahovania do prípadu Rogera Stonea, ktorý je Trumpovým blízkym priateľom a dlhoročným spolupracovníkom, pripomenula agentúra AFP. Stonea vlani v novembri odsúdili za klamanie Kongresu a za ovplyvňovania svedkov.

Prokurátori pre Stonea žiadali sedem až deväť rokov väzenia. Ministerstvo spravodlivosti tento týždeň vlastných prokurátorov nerešpektovalo a Stoneovi navrhlo nový trest - necelú polovicu z trestu pôvodne odporúčaného prokurátormi. Po tomto zvrate v situácii štyria prokurátori, ktorí mali na starosti Stoneov prípad, rezignovali.

"Nenechám sa nikým zastrašovať ani ovplyvňovať," povedal Barr a dodal, že to platí pre Kongres, redakčné rady novín, ako aj prezidenta Trumpa. "Spravím to, čo si myslím, že je správne," vyhlásil. Trumpove vyjadrenia na Twitteri Barrovi podľa jeho slov znemožňujú plniť si svoju úlohu a to, aby bolo jeho konanie vnímané ako čestné, keďže Trump jeho prácu neustále podrýva svojimi komentármi.