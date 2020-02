Trump označil svojich oponentov z Demokratickej strany za ničomníkov

Trump vystúpil v Bielom dome na tlačovej konferencii venovanej svojmu stredajšiemu oslobodeniu v oboch bodoch ústavnej žaloby, ktoré viedlo k ukončeniu procesu impeachmentu voči jeho osobe. Informovali o tom agentúry AP a AFP. Popri ďakovaní svojim podporovateľom sa Trump pristavil pri predsedníčke Snemovne reprezentantov Kongresu USA Nancy Pelosiovej z Demokratickej strany a pri senátorovi Mittovi Romneym, ktorý ako jediný republikán návrh na impeachment podporil.

"Nemám rád ľudí, ktorí zneužívajú svoju vieru na ospravedlnenie vlastných rozhodnutí, o ktorých vedia, že sú nesprávne," vyhlásil prezident. Podľa AFP týmto výrokom jasne poukázal na Romneyho - praktikujúceho mormóna, ktorý sa pri vyjadrení podpory ústavnej žalobe odvolával práve na svoju vieru. "Nemám rád ani ľudí, ktorí hovoria 'modlím sa za vás', hoci v skutočnosti to nerobia," dodal šéf Bieleho domu v narážke na Pelosiovú, ktorá sa v minulosti vyjadrila, že sa za neho modlí.

"Bolo to zlé, bolo to skorumpované, boli tam skorumpovaní predstavitelia, boli tam donášači aj klamári a už nikdy by sa to nemalo stať žiadnemu inému prezidentovi," uviedol Trump na margo impeachmentu. "Prešli sme si peklom," dodal, pričom zdôraznil, že "neurobil nič zlé".

Stočlenný Senát, v ktorom majú republikáni väčšinu, najprv pomerom hlasov 52:48 rozhodol, že Trump je nevinný, pokiaľ ide o prvý článok ústavnej žaloby týkajúci sa zneužitia právomocí. Vzápätí senátori pomerom hlasov 53:47 rozhodli, že Trump je nevinný, aj pokiaľ ide o druhý článok ústavnej žaloby, ktorý sa týkal pohŕdania Kongresom. O podaní ústavnej žaloby na Trumpa rozhodla 18. decembra Snemovňa reprezentantov, v ktorej majú väčšinu demokrati. Podanie žaloby súviselo s obvineniami, že Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v prezidentských voľbách Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.