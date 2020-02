Víchrica Sabine sa rúti na Slovensko! Najhoršie príde popoludní: VIDEO Takto pustoší Európu

BRATISLAVA - Víchrica Sabine, ktorá od nedeľňajšieho popoludnia napáchala rozsiahle škody na severe a západe Európy, už bičuje Česko. Silné vetrisko v pondelok potrápi aj regióny Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského a niektoré okresy Trenčianskeho kraja. Počasie sa podľa slovenských meteorológov zhorší krátko popoludní, keď cez naše územie začne postupovať studený front, na čele ktorého sa očakávajú najsilnejšie nárazy vetra. Tie môžu dosiahnuť rýchlosť až okolo 115 km/h! Hasiči a policajti preto ľudí i vodičov vyzývajú k opatrnosti. Situácia by sa mala upokojiť v neskorších večerných hodinách.

Pozor, víchrica Sabine sa blíži!

Víchrica Sabine začala v noci ovplyvňovať počasie v oblasti Beneluxu a v Nemecku. Vietor už začína silnieť aj na našom území. Najsilnejšie nárazy vetra nás podľa iMeteo.sk čakajú na čele studeného frontu. Ten sa momentálne nachádza na nemecko-českom pohraničí a počas nasledujúcich desiatok minút postúpi Prahou. Predpoludním začne postupovať nad Moravu a krátko pred 12:00 bude na slovensko-českých hraniciach. Cez naše územie začne postupovať po 12:00.

Vietor podľa meteorológov najskôr zosilnie na Záhorí a okolo 13:00 by mal silnieť v okolí Bratislavy. Okolo 14:00 až 15:00 sa očakávajú najsilnejšie nárazy aj v ďalších častiach Podunajskej nížiny a výraznejšie by mal vietor slabnúť až po 18:00. „Vietor by mohol presiahnuť rýchlosť až 100 km/h,“ varovali odborníci na počasie.

Nárazy vetra môžu dosiahnuť až okolo 100 km/h

O tom, že v pondelok bude opäť silno veterno, sme vás informovali už včera. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v nedeľu na svojej sociálnej sieti varoval, že najsilnejší vietor bude na západnom Slovensku, a to pri prechode studeného frontu okolo poludnia a krátko popoludní, ako aj po jeho prechode až do večerných hodín. „Nárazy vetra môžu opäť ojedinele dosiahnuť až okolo 100 km/h. Zvýšte preto opatrnosť, prípadne tomu prispôsobte váš zajtrajší (10. 2.) program,“ spresnil vtedy SHMÚ.

Zdroj: SHMÚ

Výstraha prvého, druhého a tretieho stupňa pred vetrom

Tretí výstražný stupeň bol vydaný od 12:00 do 18:00 pre všetky okresy Bratislavského kraja a regióny Nitra a Dunajská Streda, kde sa očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 105 až 115 km/h, pričom priemerná rýchlosť vetra môže dosiahnuť hodnoty okolo 70 km/h. „Táto rýchlosť predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká. Pravdepodobnosť výskytu mimoriadnych škôd a ohrozenia ľudských životov je veľmi vysoká,“ zdôraznil SHMÚ.

Od 12:00 do cca 20:00 sa silný vietor, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 85 až 105 km/h a priemernú rýchlosť 60 až 70 km/h očakáva v regiónoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Komárno, Levice, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava. Pre uvedené okresy bol vydaný druhý výstražný stupeň. „Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ upozornil SHMÚ.

Zdroj: SHMÚ

Výstraha miernejšieho stupňa sa vzťahuje na regióny Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Kežmarok, Poprad, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina. V menovaných lokalitách, v ktorých vietor dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 až 85 km/h, nadobúda platnosť od 12:00 do 20:00. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ pripomenul hydrometeorologický ústav.

Veľké varovanie polície a hasičov

Verejnosť na dnešný silný vietor upozornili hasiči i policajti. Muži zákona na svojom facebookovom účte ľuďom odporúčajú, aby obmedzili pohyb vonku, nezdržiavali sa a neparkovali v okolí starších budov, veľkých stromov a vysokých stožiarov, nechodili do lesa a nepribližovali sa k spadnutým drôtom elektrického vedenia. „Nezabudnite pred odchodom z bytu alebo domu poriadne pozatvárať okná,“ dodali zástupcovia zákona.

Tí apelujú aj na vodičov. Motoristov vyzývajú, aby jazdili opatrne a jazdu prispôsobili poveternostným podmienkam, svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a povahe vozovky. „Vodičom nákladných motorových vozidiel jazdiacich bez nákladu odporúčame, aby si z návesov stiahli plachty a predišli tak udalosti, ku ktorej došlo minulý týždeň na Prístavnom moste, kde sa z dôvodu silného bočného nárazového vetra prevrátil kamión,“ zdôraznili policajti.

V podobnom duchu sa vyjadrili aj hasiči.

neparkujte svoje vozidlá na rizikových miestach (pod stromami, elektrickými stĺpmi a stožiarmi, bilbordmi)

pred príchodom vetra vykonajte doma preventívne opatrenia - pozatvárajte a zaistite okná a dvere, na záhrade, terase či balkóne upevnite predmety, ktoré by pod vplyvom vetra mohli spadnúť a ohroziť tým vás a okolie (záhradný nábytok, kvetináče, črepníkové rastliny, náradie, sklenené a plechové predmety a pod.)

pre zvieratá žijúce na dvore vytvorte dočasné útočisko - predmety pohybujúce sa pod vplyvom vetra im môžu ublížiť

snažte sa zdržiavať v bezpečných objektoch, obmedzte šoférovanie, prechádzky v lese, vyhýbajte sa skrýšam pod stromami či nestabilnými prístreškami a budovami

ak sa vo vozidle predsa len nachádzate, voľte pomalú jazdu - silné poryvy vetra môžu vaše vozidlo prevrátiť

vyhýbajte sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, pokiaľ vaše auto zasiahne strom či konár - nechajte to na hasičov

poveternostnú situáciu sledujte z bezpečia domova, v žiadnom prípade nechoďte skúmať terén

pri volaní na tiesňovú linku majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok

nepodceňujte situáciu, ale zároveň nepreceňujte svoje sily

Výstraha prvého a druhého stupňa pred vetrom na horách

V regiónoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina sa na horách v polohách nad cca 1500 m do cca 22:00 miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 135 až 160 km/h alebo priemernú rýchlosť 90 až 105 km/h. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ vystríha SHMÚ.

Zdroj: SHMÚ

Ten varuje aj okresy Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice a Čadca, v ktorých sa do približne 20:00 na hrebeňoch hôr miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 120 km/h alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 km/h. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ podotkol hydrometeorologický ústav.

Výstraha pred poľadovicou

Do 12:00 pre celý Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj a vyznačené regióny Trenčianskeho kraja (Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov), a tiež pre okres Levice v Nitrianskom kraji platí prvostupňová výstraha pred poľadovicou.

Zdroj: SHMÚ

„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia..). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol SHMÚ.

Sabine už bičuje Česko

Vietor v Česku dosiahol v noci na dnes rýchlosť až 180 km/h, už skoro ráno na mnohých miestach prerušil dopravu aj dodávky prúdu pre 100-tisíc odberateľov. Najhoršia je situácia v strednom Česku, kde je bez prúdu okolo 37-tisíc domácností. V tlačových správach to oznámili firmy ČEZ a E.ON.

Zdroj: ČHMÚ

Spadnuté stromy si okrem výpadkov prúdu a prerušenia železničnej aj cestnej dopravy vyžiadali tiež zranenie. Došlo k nemu v meste Prachatice, kde na auto spadol stom. Vietor ovplyvnil aj leteckú dopravu. Preventívne budú uzavreté niektoré parky, cintoríny či zoologické záhrady.

Do 8:20 hodin evidujeme 81 případů spojených se silným větrem. pic.twitter.com/cobtpRPmCl — Hasiči Praha (@HasiciPraha) February 10, 2020

Zdroj: ČHMÚ

Začínáme evidovat nárůst případů, jedná se o popadané stromy, v některých případech i na zaparkovaná auta. V terénu je aktuálně několik jednotek včetně dobrovolných. pic.twitter.com/fUfHRhJiYO — Hasiči Praha (@HasiciPraha) February 10, 2020

Veľká Británia hovorí o búrke storočia

Veľká Británia už tretí deň čelí pekelnej hrozbe počasia. Tamojší meteorológovia označili víchricu Sabine ako Ciaru. Hovoria o nej ako o búrke storočia.

Zdroj: SITA/AP

Živel s rýchlosťou od 110 do 150 km/h láme stromy, stŕha elektrické vedenia, vytláča vodu z riek na súš, pohráva sa so zaparkovanými autami, dvíha obrovské vlny na mori, v niektorých častiach ostrovov husto sneží, letiská rušia stovky letov, vlaky meškajú. Obmedzená je aj lodná doprava.

Zdroj: SITA/AP

V nedeľu boli zrušené stovky letov najmä na londýnskych letiskách Gatwick a Heathrow (vyše 400). Lietadlá vo vzduchu mali obrovské ťažkosti s pristávaním.

A few more from #StormCíara Blackpool pic.twitter.com/ey3AFplKVf — Stephen Cheatley Photo (@Stephencheatley) February 9, 2020

Vyše 18 500 domácností na východe a juhovýchode Anglicka a 2 800 na západe je stále bez energie.

Záplavy, vyvalené stromy a trosky prinesené víchrom na železničné trate donútili najmenej desať firiem vydať pre svojich zamestnancov varovanie „Necestujte“. Výstrahy pred víchricou a snehom platia najmä pre časti Severného Írska, Škótska a na juhozápade Anglicka.

V Nemecku pre búrku rušia vlaky

Nemecko pre narušenia dopravy v súvislosti s orkánom Sabine v nedeľu dočasne zastavilo diaľkové vlakové spojenia v častiach spolkových krajín Dolné Sasko, Šlezvicko-Holštajnsko a Severné Porýnie-Vestfálsko. Informovala o tom na svojej webovej stránke železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB).

Zdroj: FB/Deutscher Wetterdienst

Od 18.00 následne ukončili premávku vlakové spoje v celej spolkovej republike. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu a narastajúcu silu vetra sme sa od 18.00 h rozhodli postupne zastaviť všetky diaľkové dopravné spojenia v Nemecku,“ uviedla DB.

Železničný dopravca ľuďom odporučil, aby cesty naplánované od nedele 9. februára do utorku 11. februára, presunuli na iný deň. V Nemecku obmedzili premávku aj viaceré letiská a zrušených bolo 111 letov.