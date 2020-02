Na Britániu udrela búrka Ciara: Začali platiť dočasné obmedzenia v premávke

Najmenej desať železničných spoločností na území Spojeného kráľovstva vydalo varovania, že vlaková premávka je momentálne rizikom, a približne 20 ďalších informovalo cestujúcich, aby sa pripravili na meškanie spojov, pretože silný vietor môže v priebehu dňa poškodiť elektrické vedenia a na koľaje môžu popadať konáre stromov či iné predmety dofúkané tam búrkou, opisuje AP.

