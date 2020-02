Od smrti ich delila sekunda: Osudová náhoda! Tesla zachránila životy, keď spadol na cestu strom

Vodič Laurence Sanderson povedal, že on, jeho manželka a tri deti a cestujúci v druhom automobile, ktorí išli opačným smerom, by boli „nepochybne“ zabití padajúcim 400-ročným dubom, keby v mimoriadnej zhode náhod nesedeli obe rodiny vo vozidlách automobilu Tesla Model X, ktoré majú automatické núdzové brzdy. Informovali o tom noviny Bournemouth Daily Echo.

Stalo sa to na ceste A31 východne od kruhového objazdu Roundhouse v Sturminster Marshall. Finančný poradca Sanderson, ktorý šoféroval auto v osudovú chvíľu, opísal, ako bezpečnostná funkcia Tesly náhle zastavila obe autá, a tým zabránila ich rozdrveniu stromom. Namiesto toho strom dopadol na kapoty oboch áut.

Zdroj: Twitter/Laurence Sanderson

„Moja žena je trochu dobitá a pomliaždená, ale okrem toho sme úplne nezranení. Je to zázrak." dodal Sanderson s tým, že stačila by sekunda a boli by mŕtvi. Auto Tesly im zachránilo život na „100 percent”, ako uviedol Sanderson. "Bol to najväčší strom, aký som kedy videl," opísal. „V druhom aute boli štyria ľudia a všetci boli v poriadku. Pravdepodobnosť, že obe vozidlá budú od Tesly, je mimoriadna," uviedol

„Chcel by som sa poďakovať krásnemu páru z Vines Farm, Olgy a Tonymu, ktorí nás všetkých vzali do svojho domu, kŕmili a napojili nás a hrali karty s deťmi," uviedol. "Preukázali neuveriteľnú láskavosť, ako to urobil aj Gary, majiteľ pozemku na mieste, kde stál strom a požičal si nám svoje auto," povedal Sanderson.

„Chcel by som sa tiež poďakovať pohotovostným službám - polícii, hasičským zborom, sanitke a diaľnici v Anglicku - boli tak profesionálni a starostliví - ako aj mnohým ľuďom, ktorí nám pomohli z auta a varovali nás pred elektrickými káblami," nešetril vďakou Sanderson s tým, že síce sú autá na odpis, ale na dielo Elona Muska je hrdý.

Tesla Model X Zdroj: SITA/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert ​

Víchrica Dennis so sebou z Atlantického oceánu na Britské ostrovy priniesla prívalové vlny, lejaky a mimoriadne silný vietor so silou hurikánu. Živel si v sobotu vyžiadal životy dvoch ľudí.

Doposiaľ muselo svoje domovy opustiť už viac ako 1000 ľudí. Mnoho ulíc a železničných tratí zostalo uzavretých aj v pondelok. V niekoľkých regiónoch spadlo za jeden deň až 150 milimetrov zrážok. Víchrica Dennis dosahovala maximálnu rýchlosť viac ako 140 kilometrov za hodinu.