Poslankyni nadávajú do štetiek! FOTO Do parlamentu prišla s odhaleným plecom

Kedy už povestné „malé čierne“ nie sú „malé čierne“? Keď sa stanú kauzou v britskej Dolnej snemovni. Labouristická poslankyňa Tracy Brabinová sa tento týždeň ocitla v strede kritickej paľby pre „kauzu plece“, lebo sa jej asymetrické čierne šaty s jedným plecom odhaleným (cca 40 eur od internetového predajcu ASOS) skĺzli, keď stála pri rečníckom pulte.Poslankyňa podala žalobu na hejterov, ktorí sa na sociálnych sieťach vyjadrili, že vyzerá ako štetka. Tracy to nazvala „každodenným sexizmom“. „V parlamente sa deje ešte oveľa viac ako len moje plece,“ vyhlásila. Boli jej šaty skutočne nevhodné do parlamentu? Alebo patrí takýto prísny kódex odievania do minulých storočí? Svoj názor vyslovili tri britské osobnosti.

Great to meet @mrjamesob yesterday to discuss the licence fee, why we need Public Service Broadcasting and No10s worrying exclusion of journalists from Trade Deal briefings. https://t.co/h8HQvnIsWR — Tracy Brabin MP (@TracyBrabin) February 6, 2020

ÁNO

Ponížila iné ženy, hovorí JENNI MURRAY

„Čo si myslela Tracy Brabinová, keď sa rozhodla obliecť si do parlamentu čierne šaty padajúce z pleca? Na večernú párty by to vyzeralo výborne, ale neuvedomila si, že si vyslúži publicitu najhoršieho rangu, keď bude stáť pri rečníckom pulte? Kladiem si otázku, či sa ženy pri moci naozaj nič nenaučili z dlhej histórie sexuálneho zneužívania, ktoré si u nich vyberá svoju daň. Koľkokrát sme videli príklady, keď mala prejav žena, často aj veľkého politického významu, a nikto ju nepočúval, pretože ukazovala príliš veľa zo svojho tela?"

Jenni uvádza, že najprv to bola bývalá ministerka vnútra Jacqui Smithová, ktorá si v roku 2007 obliekla elegantné biele sako a podeň čierny top s veľkým výstrihom. Hrubé urážky na seba nedali dlho čakať. Jej výstrih bol opísaný ako „dosť stlačená línia amplitúdy dlhá asi 10 cm“. Keď sa na post ministerky vnútra dostala Theresa Mayová, bola obvinená z účasti na „vyprsenom rozpočte plnom tliachanín a s vystuženou podprsenkou“.

Podobne aj poslankyňa labouristov Alison McGovernová v roku 2015 vystavila svoje vnady v správach Channel 4 News. List od prívrženca labouristickej strany hovoril jasnou rečou: „Váš prominentný výstrih úplne odvrátil pozornosť divákov od toho, čo ste hovorili.“

"Máme plné právo byť dotknuté týmito hrubými poznámkami a rady by sme si mysleli, že môžeme nosiť to, čo chceme, bez obáv z cenzúry. Ale to nemôžeme," hovorí Jenni.

Verí, že ženy, ktoré chcú mať moc a vplyv a chcú byť brané vážne, sú povinné prispôsobiť sa konvenciám a pôsobiť profesionálne v záujme tých, ktoré prídu za nimi. Bolo by, samozrejme, skvelé, keby sa muži prestali správať ako rozrušení dospievajúci chlapci, kedykoľvek vidia náznak tela, ale to sa asi v dohľadnej dobe nestane. "Vezmite si takú Angelu Merkelovú. V roku 2005 sa dostala na pozíciu nemeckej kancelárky a pravdepodobne sa stala najmocnejšou ženou na svete. Žiadny mejkap, žiadne výstredné ihličky, určite nie žiadne odhalené plecia. Ona si len robí svoju prácu. Tak to má byť!“ uzatvára Jenni. Zdroj: SITA/AP Photo/Michael Sohn

NIE

Je to sexizmus v akcii, hovorí SARAH VINE

"V dávnych dobách sa pohľad na kúsok členka vykúkajúceho spod dlhej sukne považoval za niečo absolútne šokujúce – ale dnes je to celkom inak. Pravda, okrem prípadu, že ste náhodou žena stredného veku prichytená v šatách s odhaleným plecom. Je mi ľúto, ale naozaj nerozumiem, o čom je celý ten rozruch," hnevá sa Sarah Vine. Áno, šaty Tracy Brabinovej ukázali trochu viac tela, ako by sa dalo normálne očakávať na zelených laviciach parlamentu, ale sotva si zaslúžia to množstvo „perál“, ktorými bola dáma zahádzaná. Ani tú nechutnú reakciu na sociálnych médiách. "Ako môže pohľad na kúsok kľúčnej kosti vyvolať také vášne? Keď som sa naposledy pozrela do kalendára, bol tam rok 2020, nie 1820!"

A okrem toho asymetrického výstrihu boli samotné šaty pozoruhodne tmavé, hovorí Sarah. Boli v triezvej čiernej farbe, určite neodhaľovali nohy tak, ako je bežné u iných poslankýň a nemali ani náznak hlbokého výstrihu. Jej odev, hoci nepôsobil vyslovene kláštorne, nebol ani zďaleka koketný. Obzvlášť ak si uvedomíte súvislosť: poslankyňa práve prišla z akcie hudobného priemyslu, ktorá si vyžadovala kokteilové šaty, a bola trochu vyvedená z rovnováhy zlomeným členkom – na jej nohe jasne vidno žiarivo ružovú sadru. Pravdou však je, že aj keď jej odev bol úmyselne koncipovaný ako šok, rozhodne si nezaslúžila tie výlevy sexistickej, mizogýnnej kritiky.

"Myslím si, že súčasťou problému je, že pani Brabinová je na rozdiel od toľkých politikov – často označovaných ako šou pre škaredých ľudí – fyzicky príťažlivá," pokračuje Sarah. Na väčšine žien vo veku 58 rokov by tieto šaty vyzerali nevkusne. Ale Brabinovej dodali šmrnc. Ak vezmeme do úvahy sexuálnu povahu zneužívania, poslankyňa určite podvedome v niektorých mužoch prebudila rad zlovestných telesných pocitov. V obidvoch prípadoch sa však hovorí oveľa viac o tom, ako svet vníma sebaistú a príťažlivú staršiu ženu, než ako vníma výber modelu pani Brabinovej. Zdroj: (TASR/AP)

"Čoho sa muži tak boja? Naozaj je možné, že v snemovni, kde sú mačovské pózy denne na programe dňa, postačí najslabší náznak ženského pleca, aby všetci siahali po voňavej soli? Sú tieto mužské egá skutočne krehké, že sa scvrkávajú pri najmenšom záblesku ženskosti? Ak áno, potom musíme skutočne urobiť oveľa viac, než som si myslela. Dámy s feministickým bremenom na pleciach (holých alebo zakrytých): zdá sa, že ešte stále máme čo robiť."



MOŽNO

Obliekajte sa s rozvahou, hovorí EDWINA CURRIE

"Aký rozruch pre obnažené plece! Tieto drsné komentáre namierené proti Tracy Brabinovej nám pravdepodobne povedia viac o jej kritikoch ako o tom, či je oblečenie vhodné do parlamentu. To znamená, že sa z toho môže poučiť. "Keď som bola v roku 1983 prvýkrát zvolená do parlamentu, bolo tu iba 23 poslankýň, takže tomu, ako sme vyzerali, čo sme nosili, sa venovala nekonečná pozornosť. Dĺžka sukne, veľkosť náušníc: o tom sme museli tuho premýšľať. Keď sem Clare Shortová vkročila po prvýkrát v nohavicovom kostýme, rozruch trval po celé týždne," spomína Edwina Currie.

Mohli by ste si podľa Edwiny myslieť, že vďaka 220 ženám všetkých tvarov, veľkostí a fashion chutí by sme sa mohli pohnúť ďalej. Vyzerá to však tak, že nie. Niekedy sme to, že sme ženy, využili vo svoj prospech. Odkedy sa dianie v parlamente začalo od roku 1986 vysielať online, prinieslo to nám ženám obrovskú výhodu pred našimi mužskými kolegami. Červené a žlté saká boli na pozadí zelených lavíc výrazné, takže naše príspevky si skôr získali pozornosť verejnosti. A môžete to zahrať šikovne a s pomocou oblečenia vytvoriť bod pre seba.

"Keď som v roku 1994 uviedla prípad práv homosexuálov, mala som na sebe ružový oblek. Zabralo to! Čoskoro nato ma zvolili za poslankyňu Európskeho parlamentu!!

Možno boli Tracine šaty jej obľúbené, ktoré ju nikdy predtým nesklamali. Napriek tomu to nebola múdra voľba. Jediná poznámka – a rada Edwiny –, aby mala na pamäti, že pre pozornosť, ktorú pritiahla, si už nikto nespomenie na to, o čom hovorila. Viac to zaniklo pri jej predstavení, než by jej k nemu pridalo. Tracy by sa napriek tomu nemala poddať kritikom. "Keď som v júni 1983 prišla do parlamentu, aby som si zriadila kanceláriu, svietilo slnko, takže som mala na sebe letné šaty a sandále. A dostala som sa do konfrontácie s istou dámou, bývalou členkou parlamentu, ktorá mi povedala, že som nesprávne oblečená," hovorí Edwina. "Zmätene som sa opýtala, čo by som mala podľa nej nosiť.

‘My, pani poslankyňa, sme sa rozhodli, že v parlamente budeme nosiť čierny kostým, čierne pančuchy, bielu blúzku. A klöbúk.“ Nie klobúk. Klöbúk!

Pouvažovala som a potom som pokrčila plecami. „Je mi ľúto, ale tak sa obliekam len na pohreb.“

DRESS CODE PRE DÁMY A PÁNOV POSLANCOV

Poslankyne sa vyzývajú, aby v Dolnej snemovni nosili oblečenie, ktoré „by sa mohlo bežne nosiť pri formálnych obchodných transakciách“. Od mužských poslancov sa žiada, aby nosili sako.

Internetová stránka parlamentu však hovorí: „Rečníci pri viacerých príležitostiach využili výnimku z neformálneho oblečenia – vrátane toho, že muži nemali saká a kravaty.“