Macron s tvrdým odkazom smerovaným Turecku: Porušili dohodu o prímerí v Líbyi

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu obvinil tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, že nedodržal slovo a naďalej zasahuje do vojenského konfliktu v Líbyi. Informovala o tom agentúra AFP.

"V uplynulých dňoch sme videli do Líbye prichádzať turecké lode sprevádzané sýrskymi vojakmi," vyhlásil Macron na stretnutí s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom. Macron Turecko obvinil z porušovania dohody o prímerí v Líbyi, ktorú dosiahli svetoví lídri na mierovom summite v Berlíne. Ide podľa neho o "jasné a závažné porušenie" toho, čo Erdogan prisľúbil na summite v nemeckej metropole, kde sa účastníci zaviazali nezasahovať do konfliktu v Líbyi.

"Je to porušenie daného slova, je to útok na suverenitu Líbye, a je to útok na bezpečnosť všetkých Európanov a obyvateľov (regiónu) Sahel," vyhlásil Macron podľa agentúry DPA. Po summite v Berlíne, ktorý sa konal 19. januára, podpísali zástupcovia 16 štátov a organizácií vyhlásenie zahŕňajúce plány na medzinárodné monitorovanie dodržiavania zbrojného embarga.

V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i k jeho smrti. V posledných mesiacoch eskalovali boje medzi medzinárodne uznanou vládou v Tripolise a jednotkami veliteľa Chalífu Haftara, podporujúceho konkurenčnú vládu na východe Líbye.