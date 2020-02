Európa musí byť otvorená dialógu s Ruskom: Dištanc je chybou, tvrdí Macron

VARŠAVA - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok na záver svojej dvojdňovej návštevy Poľska obvinil Rusko z toho, že sa zapája do historického revizionizmu v súvislosti s druhou svetovou vojnou. Dodal však, že silná Európa musí byť otvorená čestnému dialógu s Moskvou.

Macron to povedal v prejave pred študentmi Jagelovskej univerzity v Krakove, informuje tlačová agentúra AP. Francúzsky líder odsúdil nedávne snahy Kremľa obviniť z rozpútania druhej svetovej vojny Poľsko a niektoré západné vlády. Zatiaľ čo metódy Moskvy je treba mať na pamäti, Rusko je geograficky súčasťou Európy a nemalo by byť izolované v čase, keď sa Európska únia po nedávnom vystúpení Británie z tohto bloku pozerá smerom do budúcnosti, zdôraznil Macron.

"Som presvedčený, že v Európe dokážeme vystavať architektúru stability, mieru a dôvery iba vtedy, ak budeme s Ruskom hovoriť, ale neustupovať mu a nezabúdať, čo spravilo alebo čo robí. Myslím si, že veľkou chybou je, že sa dištancujeme od tých častí Európy, ktoré nám nie sú pohodlné," vyhlásil Macron. Ďalším dôvodom pre Macrona, aby sa zblížil s Ruskom, je jeho rozčarovanie zo zahraničnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý robí dôležité rozhodnutia bez konzultácie so svojimi európskymi spojencami.

Vzťahy medzi Poľskom a Ruskom sú napäté, pričom nedávne výroky ruského prezidenta Vladimira Putina o začiatku vojny situáciu iba zhoršili, píše AP. Poľská vláda preferuje zachovanie sankcií EÚ voči Rusku za jeho aktivity na Ukrajine vrátane anexie Krymského polostrova v roku 2014. Putinov hovorca Dmitrij Peskov uviedol, že poľskí predstavitelia zatiaľ nie sú pozvaní do Moskvy na májové oslavy 75. výročia konca druhej svetovej vojny. Macron svojou návštevou signalizuje dôležitosť Poľska ako jedného z najväčších členov EÚ, a to napriek vzťahom poznačeným viacerými roztržkami medzi Varšavou a Parížom vrátane klimatickej politiky, vzťahu k NATO či dodržiavania právneho poriadku. Macron v snahe posilniť bilaterálne väzby navrhne nové investičné plány a pokúsi sa nadviazať jadrové aj vojenské partnerstvá, uviedli francúzski a poľskí činitelia.