Starosta Wu-chanu usvedčený z klamstva: Zatajil smrteľný vírus i útek piatich miliónov obyvateľov

Starosta Zhou Xianwang včera priznal, že asi päť miliónov obyvateľov Wu-chanu ušlo ešte predtým, ako bolo mesto minulý štvrtok uzatvorené. Epidémia spôsobená koronavírusom zabila najmenej 81 ľudí – všetkých z Číny – a chorých je vyše 2 800. Zdravotná kríza viedla úrady k zavedeniu karantény pre najmenej 56 miliónov ľudí žijúcich v provincii Chu-pei v Číne a k zrušeniu lunárneho novoročného sviatku po celej krajine. Zhou (56), ktorý bol obvinený zo zakrývania pravdy o epidémii, priznal popierané skutočnosti v rozhovore pre CCTV. Vysvetlil, že vláda musí dostať povolenie z najvyšších miest, aby mohla vydať oznámenie týkajúce sa nového koronavírusu. „Na jednej strane sme [informácie] neodhalili včas; na druhej strane sme nevyužili efektívne informácie na zlepšenie našej práce na uspokojivej úrovni,“ uviedol Zhou počas rozhovoru, ktorý bol vysielaný online naživo. Starosta dúfa, že verejnosť pochopí rozhodnutie jeho vlády. Povedal: „Ak ide o neskoré zverejnenie choroby, dúfam, že to všetci pochopia. [Koronavírus] je nákazlivé ochorenie. Na nákazlivé choroby sa vzťahujú príslušné právne predpisy a informácie sa musia zverejňovať v súlade so zákonom.“ Potom vysvetlil obmedzenia, ktorým čelí jeho vláda. „Keď miestna samospráva dostane informácie, môže ich uvoľniť až po autorizácii. Mnoho ľudí tomu v tom čase nemohlo porozumieť, “ povedal Zhou a dodal, že on a tajomník Komunistickej strany Wu-chanu sú ochotní rezignovať, ak tým dosiahnu odpustenie zo strany verejnosti.

