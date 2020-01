Smrteľný vírus sa šíri rýchlosťou svetla: Česko je v pohotovosti, viaceré podozrenia z nákazy

Naopak u pacientky hospitalizovanej v pražskej Nemocnici Na Bulovce sa koronavírus nepotvrdil. Česi nakupujú vo veľkom ochranné pomôcky a lieky, napríklad ústne rúška sú vo veľkom počte miest vypredané. Nový typ koronavírusu, ktorý sa šíri z čínskeho mesta Wu-chan, si vyžiadal už najmenej 82 mŕtvych a vyše 2800 nakazených.

Smrteľný vírus nebezpečne blízko Slovenska? V Kroměříži prijali pacienta so symptómami choroby

Severomoravskí hygienici najprv informovali o Číňanke, ktorá pred 11 dňami priletela z Číny a v Česku u nej prepukol kašeľ, pričom dostala teplotu. Druhým pacientom je Čech vo veku cez 30 rokov, ktorý je v Česku po návrate z Číny už tri týždne, celú dobu má ale zdravotné problémy. Výsledky oboch pacientov by mali byť známe v utorok.

Čínsky turista cestoval aj cez Bratislavu

Na infekčnom oddelení českobudejovickej nemocnice leží čínsky turista. Do ČR prišiel 26. januára. Cestoval z Budapešti cez Bratislavu do Viedne, ďalej do Hallstattu a potom do južných Čiech. "V hre je chrípka, iné akútne respiračné ochorenia, musíme pripustiť, že je tam určité riziko aj tejto infekcie, je to možnosť," uviedla riaditeľka českobudejovickej hygienickej stanice Květoslava Kotrbová.

V nemocnici v Uherskom Hradišti leží tridsaťdeväťročný muž, ktorý bol na začiatku januára ako turista v Číne, vrátil sa pred 14 dňami. Mal príznaky chrípkového ochorenia, jeho stav lekári momentálne označili za dobrý. Je izolovaný na jednolôžkovej izbe. Tiež výsledky jeho odobratých vzoriek by mali byť známe v utorok.

Vo Wu-chan bývajú štyri Česi. Dvaja z nich v meste žijú dlhodobo, o evakuáciu prejavili záujem dvaja ďalší študenti. Podľa premiéra Andreja Babiša (ANO) jedná Česko o ich evakuácii s Francúzskom. Študenti by potom mohli kvôli karanténe zostať práve vo Francúzsku. Zástupcovia ministerstva zahraničia sú s postihnutými Čechmi v kontakte. Majú odporúčanie nevychádzať z bytu, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

Dôležité opatrenia

Ministerstvo na svojom webe upozorňuje prípadných cestovateľov do Číny, že čínske úrady uzavreli či obmedzili dopravu do miest provincie Chu-pej. Rezort diplomacie preto odporúča, aby do nich ľudia necestovali a zvážili aj cestu do ostatných častí provincie. Ak sa ľudia v ohrozených oblastiach nachádzajú, mali by kontaktovať ambasádu v Pekingu. V ázijských krajinách by tiež mali byť ľudia na letiskách pripravení na preventívne zdravotné kontroly.

Letisko v Prahe dnes v podvečer na twitteri vyzvalo aerolinky k spolupráci v edukácii cestujúcich. Tí by mali byť už na palube lietadla informovaní, aby pri podozrení na ochorenie koronavírusom neopúšťali letisko a okamžite tu vyhľadali lekára. Opatrenia aerolinka postupne zavádza. "Všetci cestujúci vykazujúci príznaky ochorenia budú smerovaní na stálu lekársku službu," dodalo letisko.

Poplach v Európe, zasadajú bezpečnostné rady a krízové štáby: MAPA Takto sa svetom šíri koronavírus

Lekárne v Česku zaznamenali extrémny dopyt po rúškach. Vypredané sú na mnohých miestach tiež respirátory proti vírusom. "Za jedinú hodinu k nám dorazia stovky objednávok a dopyt po respirátoroch na báze nanovlákien sa celkovo zvýšil o 600 percent," uviedol za firmu Ardon Safety Martin Netopil. Len počas dnešného dopoludnia sa záujem zákazníkov navýšil skokovo o desiatky percent. Objednávky respirátorov prekročili objem 30.000 kusov.

Pražský magistrát zvolal na utorok poradu integrovaného záchranného systému. Cieľom je preveriť pripravenosť bezpečnostných zložiek. Prípad nakazenia vírusom sa v Prahe zatiaľ nepotvrdil. Na prijatie pacientov je pripravená Nemocnica na Bulovce, kde s podozrením na koronavírus hospitalizovali napríklad ženu z Brazílie, ktorá cestovala po juhovýchodnej Ázii. Jej výsledky ale boli negatívne.

Čínska vláda v snahe zabrániť ďalším prenosom koronavírusu predĺžila až do nedele voľno v súvislosti s oslavami lunárneho Nového roka, ktoré začali v sobotu.