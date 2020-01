Rázny krok Trumpa: Do Spojených štátov sa tieto krajiny pravdepodobne už nedostanú

Donald Trump

Zdroj: SITA/AP Photo/ Evan Vucci

WASHINGTON - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje rozšíriť kontroverzný zákaz cestovať do Spojených štátov na ďalšie krajiny. Zákaz by sa mal po novom týkať aj občanov Bieloruska, Eritrey, Kirgizska, Mjanmarska, Nigérie, Sudánu a Tanzánie. Informovali o tom predstavitelia Trumpovej administratívy, ktorí mali do zoznamu možnosť nahliadnuť.