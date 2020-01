Desivé zistenie o ostravskej masakre: Šokujúci výsledok expertízy, obetí mohlo byť viac

"Myslíme si, že keby použil plne funkčnú zbraň, mohli byť následky oveľa horšie," povedal dnes novinárom moravskoslezský policajný riaditeľ Tomáš Kužel. Podľa neho štyridsaťdvaročný strelec použil takzvaný rez zbrane. Ide o zbraň slúžiacu napríklad k výučbe a niektoré jej časti chýbajú, čo umožňuje pohľad do útrob zbrane. V tomto prípade ale bola dodatočne pištol upravená tak, že bola schopná streľby. Aj keď nie úplne spoľahlivo, dodal Kužel.

Zdroj: Profimedia

Zbraň vyrobila česká zbrojovka v Uherskom Brode a zhruba pred tridsiatimi rokmi ju predala. "Zisťujeme následný pohyb zbrane. Kedy sa k nej strelec dostal, v akom bola vtedy stave," uviedol Kužel. Polícia zisťuje aj to, či si úpravy na nej muž urobil sám, či ju upravenú už vydal. Zatiaľ ale podľa polície nenasvedčuje nič tomu, že bol schopný si ju upraviť sám. Išlo o dovarenie chýbajúcich častí.

"Úprava bola vykonaná veľmi sofistikovane. Veľmi dobre. Aj odborníci, napríklad z radov pracovníkov zbrojovky, sa divili nad tým, ako sa ju podarilo opraviť," dodal námestník moravskosliezskeho policajného riaditeľa Radim Wita.

Zdroj: Twitter/Policie ČR

Policajti už vypočuli päť desiatok svedkov, vrátane známych a príbuzných strelca. Zisťujú tiež motív. "Uberáme sa niekoľkými smermi. Jednak to je zdravotný stav. Motívom ale mohol byť aj iný dôvod. Teraz nie sme schopní povedať aký," uviedol Kužel.

Masaker otriasol Českom 10. decembra

Štyridsaťdvaročný muž začal paľbu bez varovania v čakárni traumatologickej ambulancie nemocničnej polikliniky v utorok 10. decembra po 07:00. Pacientov strieľal z bezprostrednej blízkosti do hlavy a hrudníka. Sedem ľudí zabil, dvoch zranil. Z nemocnice sa mu podarilo utiecť pred príchodom polície. V Děhylov na Opavsku potom spáchal samovraždu.

Ako ukázalo vyšetrovanie, vrah Ctirad Vitásek († 42) ešte pred tým, ako spustil peklo, hľadal miesto, kde bude strieľať. Pre český portál iDnes to povedal prokurátor David Bartoš. "Môžem povedať, že sa nám podarilo vďaka kamerovým záznamom zmapovať pohyb tejto osoby po nemocnici a naozaj nazeral do niekoľkých čakární. Takže existuje úvaha, že tak hľadal vhodné miesto činu," uviedol prokurátor s tým, že si pravdepodobne čakáreň traumatológie vybral preto, že tam bolo najviac pacientov.

Zdroj: Profimedia

Ako uviedol minulý týždeň Blesk.cz, vyšetrovateľom sa navyše podarilo zistiť, že po masakre odišiel do obce Háje v Sliezsku na Opavsku za svojimi príbuznými. Z tadiaľ potom odišiel do obce Děhylov, kde ho podľa informácií jeho matky našli policajti vo vrtuľníku. Priamo pred nimi sa zastrelil. Policajti už teraz vedia, že prípad bude odložený, pretože je páchateľ mŕtvy a nie je koho potrestať. Inak by mu hrozil dvadsať až tridsať ročný trest.