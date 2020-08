Desivé slová polície o masovom vrahovi (†42) z Ostravy: Chcel zabiť čo najviac ľudí!

OSTRAVA – Minuloročná streľba v čakárni traumatologickej ambulancie ostravskej nemocnice si vyžiadala sedem ľudských životov. Motívom útočníka Ctirada Vitáska (†42) bola pomsta za to, že ho lekári nechceli liečiť, keď neodhalili nijakú vážnu chorobu. Polícia o strelcovi najnovšie prehlásila, že šlo o rozšírenú samovraždu.

Česká polícia spolu so štátnym zastupiteľstvom v stredu oznámila, že vlaňajšia streľba v ostravskej nemocnici bola rozšírenou samovraždou. Útok bol plánovaný a mal za cieľ pripraviť o život čo najviac ľudí. Informoval o tom denník Právo, ktorý citoval server Novinky.cz. Vyšetrovanie masakry bolo uzavreté.

„Som presvedčený, rovnako ako policajti, že si to miesto vybral úplne zámerne s ohľadom na množstvo osôb, ktoré sa na ňom nachádzali,“ povedal štátny zástupca David Bartoš.

Ctirad Vitásek (†42) Zdroj: Policie ČR

Čakáreň traumatologickej ambulancie bola v čase útoku plná pacientov. Videozáznamy z nemocnice podľa prokurátora preukázali, že strelec hľadal čakáreň, v ktorej bolo čo najviac ľudí.

Motívom činu bola s najväčšou pravdepodobnosťou Vitáskova frustrácia z toho, že doktori neboli schopní zistiť príčinu jeho zdravotných problémov. Bol presvedčený, že má rakovinu. Muž ale nijakou vážnou chorobou netrpel, čo potvrdili vyšetrenia.

„Trpel zvýšenou úzkosťou o svoje zdravie. Niekedy v polovici roka 2019 sa mu prihodil úraz a následne začal niektorým symptómom prikladať až prehnanú dôležitosť. Začal sa obávať, že trpí rakovinou a je nevyliečiteľne chorý, a snažil sa kontaktovať rôznych lekárov a zdravotnícke zariadenia,“ priblížil Bartoš.

Zdroj: Twitter/FNO

Vitásek ale odmietal prijať záver lekárov, že netrpí nijakou chorobou fyzického pôvodu. Doktori mu odporučili, aby sa obrátil na psychiatra, to ale odmietol. „Začal ich (lekárov) podozrievať, že ho nechcú liečiť, že mu niečo zamlčiavajú, respektíve, že mu nechcú pomôcť, takže si bude musieť pomôcť sám. Vtedy dospel k záveru, že svoj život ukončí, a začal sa pripravovať na samovraždu. S ohľadom na svoje psychické rozpoloženie ale nadobudol dojem, že nemôže zo sveta odísť len tak, ale že by mal po sebe zanechať akýsi odkaz, aby nebol len jeden z pacientov, ktorí trpeli nevyliečiteľnou chorobou a riešili to samovraždou. Tieto svoje myšlienky rozvíjal niekoľko týždňov, možno mesiacov, a vyvrcholili tým, že sa rozhodol zabiť nielen seba, ale viac pacientov, takže pri tej samovražde nebude sám,“ doložil štátny zástupca.

Bartoš tiež potvrdil, že pôvodne sa vrah chcel zastreliť ešte v čakárni, no nepodarilo sa mu to. Preto z miesta činu utiekol do prírody neďaleko Hlučína, kde sa zastrelil v okamihu, keď sa ho policajná jednotka chytala spacifikovať.

Zo záverov znalcov, ktorí vychádzali z veľkého množstva listinných materiálov, zdravotníckych správ a výpovedí svedkov, muž za svoj čin plne zodpovedal a nebol nepríčetný.