Armáda Spojených štátov má v arzenáli novú jadrovú zbraň: Kritici upozorňujú na konflikty

Ilustračné foto

Zdroj: Thinkstock.com

WASHINGTON - Americká armáda v utorok oznámila, že uviedla do svojho arzenálu novú jadrovú zbraň. Raketu dlhého doletu by malo byť možné odpaľovať z ponoriek, píše agentúra AP. Ide o prvý prírastok do amerického nukleárneho arzenálu za niekoľko desaťročí a odklon od politiky znižovania závislosti od jadrových zbraní, ktorý presadzovala administratíva predošlého prezidenta USA Baracka Obamu.