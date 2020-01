Premyslená vražda manžela kvôli peniazom! Inšpirácia prišla z filmov, zomrel strašnou smrťou

Lana Sue Claytonová

Zdroj: Repro foto YouTube/WCNC

WASHINGTON - Spočiatku to vyzeralo ako prirodzená smrť, no opak bol pravdou. Ženu z amerického štátu Južná Karolína odsúdili vo štvrtok na 25 rokov väzenia po tom, čo sa priznala k otrave svojho manžela očnými kvapkami, ktoré mu dala do pohára s vodou. Informovala o tom agentúra AFP.