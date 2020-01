Pakistanský exprezident Mušarraf si môže vydýchnuť: Súd zrušil jeho trest smrti

Súd v pakistanskom meste Láhaur v pondelok rozhodol, že vytvorenie osobitného tribunálu, ktorý sa zaoberal Mušarrafovou kauzou a rozhodol v nej, bolo protiústavné a protizákonné, informoval v pondelok exprezidentov právnik. Trojčlenný tribunál Mušarrafa v decembri 2019 odsúdil v jeho neprítomnosti na trest smrti za vlastizradu v procese, ktorý sa ťahal niekoľko rokov. Šlo pritom iba o jedno z niekoľkých súdnych konaní, ktoré sa voči Mušarrafovi vedú za jeho rozhodnutie pozastaviť platnosť ústavy a zaviesť výnimočný stav.

Generál Mušarraf sa moci v Pakistane chopil prevratom z roku 1999, keď zbavil moci premiéra Naváza Šarífa. Následne sa stal kľúčovým americkým spojencom vo "vojne proti terorizmu" po útokoch na Spojené štáty z 11. septembra 2001. Počas svojej deväťročnej vlády prežil najmenej tri pokusy o atentát. Pakistanu vládol do roku 2008.

Následne Mušarraf odišiel do Británie, odkiaľ v marci 2013 pricestoval opäť do vlasti, aby sa vo voľbách uchádzal o návrat do vrcholovej politiky. Jeho plány však prekazili rozhodnutia súdov, ktoré na neho uvalili domácu väzbu a začali proti nemu konať vo viacerých kauzách vrátane atentátu na expremiérku Bénazír Bhuttovú.

V súčasnosti sa Mušarraf nachádza v exile v Dubaji, kam smel vycestovať v roku 2016 kvôli liečeniu. Obvinenie z vlastizrady sa týkalo jeho rozhodnutia z roku 2007 vyhlásiť v Pakistane výnimočný stav krátko pred tým, ako sa mal najvyšší súd vyjadriť k pochybnostiam o zákonnosti jeho zvolenia do funkcie prezidenta. Mušarraf sa v decembri stal vôbec prvým bývalým vojenským vládcom Pakistanu, ktorého odsúdili za pozastavenie platnosti pakistanskej ústavy.