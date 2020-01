Zomrel Luboš Dobrovský, bývalý československý minister obrany

"Bol mimoriadny predovšetkým svojou neústupčivosťou, do ktorej vkladal mimoriadnu energiu, ktorú mal od prírody a ktorú si udržal až takmer do konca. Bolo veľmi riskantné dostať sa s ním do nezhody alebo sa s ním prieť," zaspomínal si na svojho blízkeho spolupracovníka z porevolučných čias riaditeľ Knižnice Václava Havla Michael Žantovský. Dobrovského otca zavraždili nacisti v koncentračnom tábore, pretože bol židovského pôvodu. Jeho matka seba a deti zachránila tak, že sa s ním formálne rozviedla.

Dobrovský najskôr v 50. rokoch krátko pôsobil ako učiteľ, od roku 1960 pracoval v Československom rozhlase, kde bol v rokoch 1967 a 1968 spravodajcom z Moskvy. Po invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa sa podieľal na podzemnom vysielaní rozhlasu. Následne sa dostal do nemilosti komunistického režimu a pracoval ako skladník, aj z tohto miesta ho však vyhodili po tom, čo podpísal Chartu 77. Až do Nežnej revolúcie v roku 1989 pracoval ako umývač výkladov a publikoval v samizdatových časopisoch.

Po revolúcii bol najskôr námestníkom ministerstva zahraničných vecí a stál pri zrode Visegrádskej štvorky. Zaujímavosťou však je, že toto zoskupenie, ktoré funguje dodnes, Dobrovský v tom čase považoval len za dočasné riešenie, kým sa stredoeurópske krajiny začlenia na Západ.

V rokoch 1990 až 1992 bol Dobrovský československým ministrom obrany, v tejto funkcii bol napríklad aj pri zrušení Varšavskej zmluvy. V rokoch 1992 až 1996 bol potom kancelárom československého a neskôr českého prezidenta Václava Havla a po roku 1996 pôsobil štyri roky ako český veľvyslanec v Rusku.