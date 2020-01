FOTO z miesta pádu lietadla vyvoláva hrozné podozrenie! Diery v trupe a tajnosti okolo čiernej skrinky

Lietadlo Boeing 737-800 spoločnosti Ukrainian International Airlines Boeing havarovalo len tri minúty po stredajšom vzlete z Teheránu. Spomedzi 168 cestujúcich a deviatich členov posádky nikto neprežil. Ukrajinské lietadlo už bolo v plameňoch, keď spadlo na farmárske pole, čo vyvolalo špekulácie, že bolo zostrelené alebo sa zrazilo s vojenským dronom. Ukrajinské veľvyslanectvo v Iráne pôvodne uviedlo, že havária bola spôsobená zlyhaním motora, ale neskôr správu zo svojej oficiálnej stránky vymazalo. Stroj mal menej ako štyri roky a prešiel kontrolou len pred dvoma dňami. K havárii došlo niekoľko hodín po tom, ako islamská republika zaútočila na americké základne v reakcii na zabitie generála Kasema Soleimaniho. Havária vyvolala poplach uprostred špirálovito stúpajúceho napätia na Blízkom východe. Zdroj: SITA/AP Photo/Ebrahim Noroozi Príčinu nešťastia najnovšie zahaľuje tajomstvo, pretože sa objavili obrázky ukazujúce trosky krídla lietadla s podozrivými dierami. Irán uvádza ako príčinu pádu „technické ťažkosti“ a tvrdí, že pilot stratil kontrolu po požiari, ktorý zasiahol jeden z motorov lietadla, ale uviedol, že posádka neohlásila núdzový stav. Odmieta tiež vydať čierne skrinky firme Boeing alebo USA. O možnom zostrelení už špekuluje aj nemecký denník Bild, ktorý dokonca priniesol informáciu, že si lietadlo mohla iránska protivzdušná obrana pomýliť s americkou raketou. Francúzsky výrobca prúdových motorov CFM uviedol, že akékoľvek špekulácie o technickej chybe boli „predčasné“. Zdroj: SITA/AP Photo/Ebrahim Noroozi Boeing letel na trase Teherán – Kyjev, odkiaľ mal po medzipristátí pokračovať do kanadského Toronta. Kanada je domovom veľkej iránskej komunity a spoločnosť UIA ponúka zľavy na lety medzi Teheránom a Torontom s tranzitom v Kyjeve. Podľa údajov o sledovaní letu z FlightRadar24 Boeing 737-800 dosiahol výšku 7 925 stôp, po troch minútach sa však sledovanie letu náhle skončilo. „Lietadlo bolo funkčné,“ povedal prezident spoločnosti UIA Jevgenij Dykhne na brífingu v Kyjeve, ledva potláčajúc slzy. "Bolo to jedno z našich najlepších lietadiel s úžasnou posádkou." Televízne zábery ukázali úlomky a tlejúce časti motora rozhádzané po poli a záchranárov s maskami na tvári, ktorí odnášali telá obetí a osobné veci cestujúcich vrátane kufrov, oblečenia, bábik a detských kníh v angličtine. Zdroj: SITA/AP Photos/Mohammad Nasiri Kasem Biniaz, hovorca iránskeho ministerstva cestnej dopravy a dopravy uviedol, že sa zdá, že jeden z motorov lietadla začal náhle horieť. Pilot potom stratil kontrolu nad lietadlom, a to narazilo do zeme, informoval Biniaz. Kritici spochybnili iránsku správu a označili ju za „najrýchlejšie vyšetrovanie v histórii letectva“ – a uviedli, že model Boeing 737 má vynikajúci bezpečnostný štandard bez takéhoto druhu poruchy motora v histórii. Ruský vojenský pilot Vladimir Popov povedal: „Mohlo to byť bezpilotné prieskumné lietadlo, ktoré je malé a na radaroch zle viditeľné. Pri zrážke by mohlo spôsobiť značné škody veľkému stroju a dokonca sa vznietiť.“ Ďalší ruský odborník Alexander Romanov, špecialista na leteckú bezpečnosť má podozrenie na možné problémy s motorom spôsobené preťažením. „Iba sekundu pred hlavným výbuchom vo veľmi nízkej nadmorskej výške sa objavil záblesk, možno výbuch motora,“ povedal.

Zdroj: SITA/AP Photo/Ebrahim Noroozi

„Sme si vedomí mediálnych správ z Iránu a zhromažďujeme viac informácií," uviedol vo vyhlásení hovorca spoločnosti Boeing Co. z Chicaga Gordon Johndroe. Boeing podobne ako ostatní výrobcovia leteckých spoločností zvyčajne pomáha pri vyšetrovaní nehôd. Tentoraz však márne očakáva súčinnosť iránskej strany.