AKTUÁLNE Iracký parlament schválil vyhostenie zahraničných vojakov

Parlament sa dnes zišiel na mimoriadnej schôdzi v súvislosti s piatkovým americkým raketovým útokom, pri ktorom zomrel veliteľ iránskych jednotiek Kuds Kásem Solejmání, člen vedenia vplyvných irackých milícií Abú Mahdí Muhandis a ďalších osem ľudí.

Irackí poslanci dnes tiež vyzvali vládu, aby zrušila žiadosť o podporu zo strany medzinárodnej koalície pod vedením Spojených štátov v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), ktorá v roku 2014 ovládla rozsiahle územia na severe a v strede Iraku. Teraz už podľa poslancov nie je pomoc koalície potrebná, pretože "vojenské operácie boli ukončené a bolo dosiahnuté víťazstvo".

Na začiatku zasadnutia parlamentu premiér Ádil Abdal Mahdí poslancom odporučil, aby podnikli urýchlené kroky k odchodu zahraničných vojakov z krajiny. Bude to podľa neho v záujme Iraku aj Spojených štátov.

„Aj cez vnútorné a vonkajšie ťažkosti, aké nás možno čakajú, je to v princípe a praxi to najlepšie pre Irak,“ povedal Mahdí. Uviedol, že v rokoch 2011 až 2014 v Iraku nijakí zahraniční vojaci neboli a vzťahy so Spojenými štátmi kvôli tomu podľa neho neutrpeli.

Smrť Solejmáního a Muhandisa označil premiér Iraku za politický atentát. S iránskym generálom sa mal premiér Mahdí podľa svojich slov v piatok zísť.

Kásem Solejmání Zdroj: SITA/AP/Ebrahim Noroozi

Koalícia proti IS vedená Spojenými štátmi skôr v dnešnom dni oznámila, že pozastavuje výcvik a podporu irackých bezpečnostných síl kvôli opakovaným raketovým útokom na základne, kde sú jej vojaci rozmiestnení. V rámci tejto koalície pôsobí v krajine asi 5200 amerických vojakov. Severoatlantická aliancia už v sobotu oznámila, že pozastavuje v Iraku svoju výcvikovú misiu.

Iracké ministerstvo zahraničia si dnes kvôli opakovaným americkým náletom, ktorých obeťou sa stal aj Solejmání, predvolalo veľvyslanca USA. Takéto konanie je "nehoráznym narušením suverenity Iraku a medzinárodného práva a noriem, ktoré upravujú vzťahy medzi krajinami a ktoré zakazujú využívať územia jednej krajiny k útokom na iný štát," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Rezort tiež informoval, že u generálneho tajomníka OSN a BR OSN podal kvôli americkým útokom na irackom území oficiálnu sťažnosť. Bezpečnostnú radu OSN Irak vyzval, aby údery odsúdila.